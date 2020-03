Cela ne vous aura pas échappé, les solutions CRM (Customer Relationship Management) font désormais partie intégrante des stratégies marketing et commerciales des organisations. Oui mais voilà, si Forrester annonce qu’un CRM bien implémenté et adopté par tous les utilisateurs peut générer un retour sur investissement de 245%, la réalité du terrain peut-être tout autre : un projet sur deux d’implémentation d’un CRM se révélerait être un échec !

Tilkee, éditeur de logiciel SaaS dédié à l’efficacité commerciale et marketing grâce à l’enrichissement de la donnée contextuelle, organise en collaboration avec Accial, un cabinet de consulting en performance commerciale, un webinar pour comprendre comment transformer votre investissement CRM en réels résultats commerciaux. Tilkee vous donne rendez-vous le 25 mars 2020 à 11h. Que vous soyez DSI, chef de projet, responsable CRM ou responsable marketing/commercial, vous trouverez très probablement des pistes de réflexion pour améliorer vos process CRM.

Vous l’aurez probablement remarqué dans vos actions quotidiennes, vous devez aujourd’hui composer avec la volatilité des consommateurs. L’adoption réussie d’une solution CRM permet d’appréhender plus finement leurs usages et de rendre efficientes l’acquisition et la fidélisation. Un CRM permet d’aller plus loin dans les circuits de qualification, validation, et l’automatisation de certaines tâches chronophages. À la frontière entre la stratégie marketing et commerciale, cette démarche de la relation client digitalisée est un excellent moyen de générer de nouveaux leads.

Dans la solution développée par Tilkee qui compte des clients comme Orange, Chronopost, Crédit Agrigole ou encore Engie, vous pouvez notamment accéder à des données exclusives sur les comportements de vos prospects et clients afin d’être plus réactifs dans vos offres commerciales. Les premiers vont récolter les données, les analyser et les traiter pour les transformer en leads chauds que les commerciaux pourront directement exploiter. Le webinar du 25 mars prochain vous permettra d’appréhender les grands enjeux de la mise en place d’une solution CRM pour que ce projet soit une réussite et fasse de cet investissement un réel levier sur la performance commerciale.

Au programme de ce webinar :

– Nouvelles approches, facteurs clés de succès, les experts de Tilkee et d’ACCIAL vous aideront à appréhender les enjeux principaux que rencontrent les organisations autour de la relation client digitalisée.

– En détails, vous découvrirez les promesses liées à l’implémentation d’un CRM pour les départements commerciaux.

– Au cours de ce webinar d’une trentaine de minutes, vous comprendrez les problématiques rencontrées par la majorité des entreprises. Vous verrez que derrière les grandes promesses, le taux d’adoption d’une solution CRM n’est que de 26%.

– Enfin, critère indispensable au bon fonctionnement d’une stratégie CRM, vous découvrirez comment garantir l’implication des équipes et des différentes parties prenantes du projet.

Animé par deux entreprises référentes sur les thématiques CRM et commerciales, ce webinar gratuit est une bonne occasion d’enrichir votre vision des facteurs clés de succès d’un projet CRM.