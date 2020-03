Au quotidien, vous n’avez pas forcément le temps, ni les ressources de relancer toutes les personnes qui n’ont pas répondu à vos derniers mails.

Ces mails de follow-up sont pourtant essentiels. Pour vous simplifier la tâche, je vous propose de découvrir Rebump. Ce logiciel automatise l’envoi des emails de follow-up et s’intègre à Gmail et à la G Suite.

Ne passez plus à côté d’une opportunité grâce à Rebump !

Une fois connecté à l’outil, le tableau de bord Rebump montre les messages envoyés et vous permet de savoir si le mail a été ouvert et où il se trouve dans la séquence. Vous pouvez ainsi suivre tous vos mails et les réponses, au même endroit.

Les Bumps, ou messages de suivi sont les mails de follow-up envoyés automatiquement après chaque email. Pour envoyer un bump, il faut créer des séquences et définir des règles ainsi que des intervalles. Par exemple, vous pouvez demander à envoyer un email de follow-up 2 jours après le mail original, si aucune réponse n’a été obtenue.

Tous les mails peuvent être personnalisés. N’hésitez pas à modifier le corps du message ainsi que les variables. Avec Rebump, vous pouvez créer vos propres variables qui viendront s’intégrer à vos mails : prénom, nom, entreprise… Le nombre de séquences créé est illimité et chaque séquence peut inclure 10 bumps.

L’onglet “Compte” vous permet lui de gérer votre compte, mais surtout de choisir quand et à quelle heure les bumps sont envoyés.

Bien évidemment une fois que le destinataire a répondu, les mails de follow-up s’arrêtent automatiquement.

Suivez facilement chaque email grâce à Rebump

Rebump vous donne également la possibilité d’importer un CSV ou d’ajouter des personnes à votre liste après avoir envoyé un mail. Si un contact n’a pas été ajouté à Rebump, une fois le mail envoyé, via Gmail une pop-up apparaît afin d’ajouter cette dernière et ses informations.

Dans Gmail, à côté du bouton “envoyer”, une checkbox Rebump apparaît. L’outil est activé lorsque le mail “[email protected]” apparaît en CCI. Enfin, à coté de cette case à cocher, vous verrez une liste vous permettant de choisir la séquence que vous souhaitez envoyer.

Grâce à Rebump, recevez dans votre boîte mail, des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels par courrier électronique sur toutes vos activités de Rebump !

Un outil accessible à vie pour seulement 49 dollars

Appsumo propose une offre permettant de bénéficier d’un accès à vie à Rebump. Pour 49 dollars au lieu de 144 dollars, envoyez un nombre illimité de messages, automatisez vos emails de follow-up, personnalisez vos templates et profitez de toutes les fonctionnalités offertes par Rebump !