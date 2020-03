Durant les réunions ou les points d’équipe, les idées fusent et il est courant de prendre des notes afin de ne rien oublier et pouvoir repartager ces dernières avec son équipe ! Dans la prise de notes, il y a généralement deux écoles. Ceux qui prennent des notes à la main sur un bloc note ou des posts-its et ceux qui prennent directement des notes sur leur smartphone ou ordinateur.

Pour les premiers, retranscrire les notes manuscrites sur leur ordinateur afin d’envoyer un compte rendu, peut prendre du temps. Miro est une application qui facilite cette tâche, grâce à la fonctionnalité Stickies Capture. Cette dernière permet de prendre en photos vos notes manuscrites, afin que ces dernières soient digitalisées au sein de l’application Miro. Brill est une application iOS qui permet également de numériser vos posts-its afin de gagner du temps !

Collaborez simplement et en temps réel avec vos équipes

L’utilisation de la fonctionnalité Stickies Capture au sein de Miro est très simple. Il suffit de prendre en photo vos notes via la caméra de votre téléphone. L’écriture manuscrite est détectée par l’application et vos notes sont retranscrites, sous forme de post-its digitalisés. Les membres de votre équipe et vous même pouvez ensuite les éditer en temps réel et tout le monde peut collaborer sur ces derniers. Dans le même esprit, nous vous présentions il y a quelques semaines un outil dédié à la prise de notes, basé sur la méthode Zettelkasten : Roam Research.

Les notes peuvent ensuite être transformées en tâches Jira. Il est ainsi possible de les assigner, de définir une temporalité etc, afin de créer des to-do lists complètes et visualiser de manière large, l’avancée des équipes. Il est possible d’ajouter à vos notes, des documents, des diagrammes ou encore des commentaires.

Miro est une plateforme collaborative, qui à partir d’un tableau blanc vous permet de visualiser les avancées de vos projets, convertir des dessins, partager des conseils, ajouter des notes etc. C’est un outil très pratique pour les brainstormings, utiliser la méthodologie Scrum ou encore gérer les users flows.

Miro est disponible sous iOS, Android mais également sur le web ! L’outil peut être utilisé gratuitement avec des fonctionnalités plus réduites comme : 3 tableaux modifiables, des templates pré-faits etc. Ensuite, il existe 3 versions payantes avec des fonctionnalités supplémentaires comme des templates personnalisés, des intégrations avec Asana ou encore un support premium.