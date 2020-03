Pour supprimer ou détourer l’arrière-plan d’une photo, nous vous avons présenté il y a quelques temps, plusieurs outils comme, Trace ou remove.bg. Photoshop a également intégré gratuitement remove.bg, afin de faciliter le détourage et réaliser cette action en un seul clic !

Aujourd’hui, je vous propose un outil similaire, construit sur la même technologie que remove.bg et récemment mis en avant sur ProductHunt : Unscreen ! Cet outil complètement gratuit supprime automatiquement et en clic, l’arrière-plan de vos vidéos et GIFs.

Le détourage devient un jeu d’enfant avec Unscreen !

Grâce à Unscreen, dites adieu à l’écran vert ! Avec cet outil, enregistrez vos vidéos depuis n’importe où, sur la plage, dans vos toilettes et supprimez l’arrière-plan, comme si de rien n’était !

Pour supprimer l’arrière-plan, téléchargez votre vidéo sur le site au format .mp4, .webm, .ogg, .gif ou bien recherchez un GIF parmi la bibliothèque Giphy intégrée. Une fois le GIF sélectionné ou la vidéo téléchargée, il est possible de voir le GIF ou la vidéo originale, avec un fond transparent, ajouter des effets vidéo, une couleur ou bien une image en fond.

Voici un exemple d’un GIF célèbre avec une image de fond !

Au moment du téléchargement, il est possible de télécharger le GIF au format GIF, en PNG animé ou bien en photos individuelles. Une option pour télécharger le contenu en haute résolution est également disponible. Pour le moment, il est impossible de télécharger une vidéo au format MP4 ou tout autre format vidéo. Si vous souhaitez modifier la vidéo ensuite dans un logiciel comme Adobe Première Pro, il est conseillé de télécharger le fichier ZIP.

L’outil est pour le moment entièrement gratuit, mais d’ici quelques semaines une version professionnelle devrait être disponible. Cette dernière permettra de télécharger les vidéos en Full HD, ne pas avoir de filigranes, profiter d’une API etc. Pour être tenu informé du lancement de la version pro d’Unscreen, il suffit de vous abonner à la newsletter !