Soumettre une application sur l’App Store est un moment stressant ! Avant d’être publiée, votre application va être vérifiée afin d’être conformes aux directives de l’App Store.

Problème, il est difficile d’avoir un aperçu concret de votre application, sur l’App Store avant la soumission. Bien sûr, il est possible de le faire sur Sketch ou Sigma avec des templates, mais répéter l’opération plusieurs fois prend parfois beaucoup de temps. Pour résoudre ce problème, Dominik Sobe a créé StorePreviewer.

Le concept de StorePreviewer est très simple. Cet outil vous permet de voir à quoi ressemblera votre application dans l’App Store.



N’ayez plus de mauvaises surprises au moment de soumettre votre application !

Comme lorsque vous ferez valider votre application sur l’App Store, vous devrez entrer le nom de l’application, un sous-titre, une description, un texte promotionnel ou encore le nom du développeur. Il faudra également ajouter votre logo, ainsi que les différentes photos ou vidéos d’aperçu qui explique le concept de votre application.

Grâce à Store Previewer, vous aurez un aperçu réel et concret, vous permettant de peaufiner les derniers petits détails avant de sauter le pas sur l’App Store ! Réorganiser vos screenshoots, voir votre application sur différents modèles d’iPhone, corriger la dimension des screens etc, sont des exemples de ce que l’outil vous permet de faire. En un clic, découvrez à quoi ressemble votre application dans l’App Store, avec le dark mode activé. Vous avez aussi la possibilité d’exporter et de partager avec vos amis et vos collègues l’aperçu de votre application afin d’avoir des retours constructifs !

Store Previewer est un outil gratuit. Il existe également une version professionnelle. Un abonnement mensuel à 7,99 dollars est disponible ainsi qu’un abonnement annuel à 59,88 dollars par an, soit 4,99 dollars par mois. Grâce à la version professionnelle, il est possible de prévisualiser l’application avec le dark mode, accéder à tous les appareils dont l’iPad Pro pour prévisualiser l’aperçu dans l’App Store, sauvegarder en local, créer vos propres templates de texte ou encore obtenir des conseils et insights pour optimiser vos assets.

Pour ceux qui aimeraient avoir la même chose pour le Play Store, sachez que c’est prévu !