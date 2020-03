Au cours des dernières années, de nouvelles méthodes de travail ont fait leur apparition. Le télétravail se démocratise et les nouvelles technologies transforment notre manière de collaborer au sein d’une entreprise. Pour ne pas rater ce virage collaboratif, vous devez trouver l’outil qui vous permettra de l’aborder sereinement. Pourtant, vous l’avez certainement remarqué, il n’est pas si simple de choisir la bonne solution collaborative.

En 2019, 83% des collaborateurs expriment l’envie et le besoin de collaborer. Cette tendance correspond à l’évolution de nos méthodes de travail : de plus en plus, les différents services d’une entreprise sont décloisonnés pour mutualiser les compétences dans le but de “mixer les populations”. Le bénéfice recherché est l’innovation. Les professionnels du management s’accordent à dire qu’en créant des groupes de travail hétérogènes (en termes de compétences), des solutions nouvelles peuvent émerger plus facilement.

Oui mais voilà, pour plusieurs raisons, la collaboration n’est pas toujours facilitée en entreprise. Certains managers n’en voient pas l’intérêt (ils sont de moins en moins nombreux) et d’autres ne savent pas par où commencer. Pourtant 86% d’entre eux estiment que le manque de collaboration est un problème majeur au sein de leur entreprise. Ils sont convaincus que grâce aux solutions collaboratives, les prises de décision peuvent être accélérées et que leurs projets pourraient se concrétiser plus rapidement grâce au partage de l’information en temps réel.

Pour vous aider à y voir plus clair, Jamespot a rédigé un livre blanc court et très concret, à télécharger gratuitement. Fondé en 2005 par 3 entrepreneurs passionnés par le numérique, Jamespot est un éditeur de logiciels SAAS spécialisé dans les réseaux sociaux d’entreprise et les solutions collaboratives. Au fil des pages, vous découvrirez les caractéristiques des différents outils existants et pourrez déterminer lequel vous correspond le plus. Prêts à plonger dans le monde collaboratif ? C’est parti !

Dans ce livre blanc, vous découvrirez 4 solutions collaboratives différentes :

L’intranet

Le réseau social d’entreprise

La digital workplace

Le chatops

Jamespot vous présente les forces et les faiblesses de chacune d’entre elles. L’objectif est que vous puissiez trouver l’outil qui vous correspond le mieux. Une fois en place, la plateforme collaborative devient vite indispensable à l’organisation de l’entreprise. On prend des habitudes, la communication interne est simplifiée et les projets avancent plus vite. En effet, 84% des entreprises travaillant avec de tels outils affirment qu’elles ne pourraient plus s’en passer.

Plus qu’un enjeu, la collaboration en entreprise apparaît aujourd’hui comme une nécessité. Favorisant la productivité des collaborateurs et leur implication dans l’entreprise, cette méthode de travail est en train de s’imposer dans le management moderne. Pour tout savoir sur les solutions collaboratives et choisir celle qui vous correspond le mieux, pensez à télécharger le livre blanc.