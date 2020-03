Face au phénomène d’infobésité que nous constatons tous au quotidien, la détection et l’analyse des informations se complexifient. Pourtant, la veille est une étape indispensable pour les entreprises. Avec l’avènement des nouvelles technologies, elles doivent consacrer plus de temps à cette tâche et s’efforcer de détecter les signaux faibles, pour dénicher la bonne information. Pour vous simplifier la vie, des solutions de veille existent.

Sindup vient justement de lancer sa nouvelle application de veille gratuite, accessible à tous. Cette entreprise française veut aider les professionnels à détecter la bonne information au bon moment. Quinze années de recherche et de développement auront été nécessaires aux équipes de Sindup pour former une solution extrêmement efficace. Mickaël Réault, CEO de Sindup explique que : “nous voulons combler le gouffre entre ceux qui se passionnent pour le changement et ceux qui le subissent. C’est un véritable enjeu pour nous”.

Ce que recherche par dessus tout un responsable de veille, c’est le gain de productivité. De plus, les actions de veille doivent permettre à une entreprise de gagner en compétitivité. Vous l’aurez compris, la veille permet de se tenir informé de l’état d’un marché mais surtout d’anticiper les évolutions et les innovations de ce dernier. Pour cela, encore faut-il trouver les bonnes informations.

C’est justement dans dans cet objectif que Sindup a initié la démarche #NewsForGood avec le lancement de sa nouvelle application. Concrètement, seules les grandes tendances et évolutions majeures sont signalées au travers d’un ensemble d’observatoires pluridisciplinaires en partenariat avec des réseaux d’experts reconnus dans leurs domaines respectifs. Cela permet de suivre l’ensemble des thématiques afin que l’utilisateur dispose d’une vision globale et transversale. Pour une entreprise, il existe plusieurs types de veille à prendre en compte :

La veille réglementaire : une entreprise a besoin de savoir comment évolue le cadre juridique de son marché, elle doit pour cela garder un œil sur les nouvelles lois et règlements en vigueur.

La veille concurrentielle : l’arrivée d’un nouveau concurrent peut tout changer sur un marché donné. Il est particulièrement important de connaître sa concurrence pour adapter ses avantages concurrentiels ou les solidifier.

La veille sectorielle : surveiller ce qu’il se dit sur son secteur d’activité fait partie des missions qui reviennent au responsable de veille. L’arrivée d’une nouvelle technologie peut par exemple tout changer sur un secteur donné.

La veille réputationnelle : à l’ère des réseaux sociaux, une entreprise doit absolument maîtriser son image pour peaufiner sa e-réputation. L’identité numérique d’une marque est au cœur des préoccupations. Les avis laissés par les internautes sur le web peuvent peser dans le processus de décision d’achat d’un consommateur. Il faut donc analyser et nettoyer si besoin.

La veille innovation : certaines entreprises misent beaucoup sur l’innovation pour se différencier. Vous devez absolument être au fait des innovations et des technologies sur votre secteur d’activité pour vous adapter et réagir en fonction de leurs évolutions.

La veille commerciale : détecter les opportunités commerciales, trouver le bon appel d'offre au bon moment, analyser les besoins de vos prospects sont également des missions qui peuvent entrer dans le spectre de la veille.

Avec la nouvelle application de Sindup, vous allez pouvoir optimiser vos différentes actions de veille. Comme aime le rappeler Mickaël Réault : “de nos jours, réussir à bien s’informer est devenu aussi compliqué, et néanmoins vital, que bien manger”. En 2020, le fait de chercher à s’informer efficacement fait partie des préoccupations majeures soulevées par les entreprises. Vous l’aurez compris, pour mettre en place une stratégie de veille efficace, un bon outil peut vous permettre de faire la différence.

Pour aller plus loin, Sindup propose également aux entreprises de découvrir sa plateforme collaborative, une version premium de sa solution, alimentée grâce à l’intelligence artificielle. L’outil développé par cette startup française vous donnera accès à plus de 50 millions de sources web à l’international. Les résultats sont analysés, triés et affinés pour répondre précisément à vos besoins. En trouvant la bonne information rapidement, vous pourrez vous focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme l’analyse des informations récoltées.

