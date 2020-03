Il y a quelques semaines seulement, Spotify mettait à jour son application iOS avec de nouveaux designs. Aujourd’hui, c’est l’écran d’accueil de l’application qui est totalement revu, il met désormais en avant le podcasts et vos playlists favorites.

“Made for you”, une liste de titres sur mesure

Ces dernières semaines, Spotify a eu pour souhait de réorganiser son application, en tout cas en version mobile. La plateforme de streaming musical propose désormais une mise à jour de l’écran d’accueil, à la fois sur iOS et sur Android. Cette nouvelle version permettra d’accéder à vos listes et titres favoris bien plus rapidement qu’avant, sans avoir à chercher.

Cela sera complété par une liste intitulée “Créé pour [prénom]” qui, par traduction, sera pensée sur mesure, en fonction de ce que vous écoutez ou avez écouté. Les suggestions de cette playlist évolueront au fil de la journée, en fonction de l’heure donc. Ces pistes incluront des titres que vous ne connaissez pas forcément, afin de vous tenir informé des nouveautés et vous faire découvrir, chaque jour, de nouveaux titres à ajouter à vos favoris.

Spotify mise sur les podcasts

Ces nouvelles propositions dévoilent la stratégie de Spotify. Ce dernier essai de se positionner dans le secteur des podcasts et d’ailleurs, ceux-ci explosent sur la plateforme. D’autant plus que le groupe média The Ringer est désormais propriété de Spotify. Cette mise en avant des enregistrements de récits indique donc que l’audience est au rendez-vous. La mise en avant des podcasts aux côtés des favoris des utilisateurs devrait également poussé les écoutes et ainsi permettre un développement plus important des podcasts.

Finalement, avec ces nouvelles propositions faites par Spotify, on se rend compte que le souhait de la plateforme est de proposer un service qui reflète les habitudes quotidiennes de chaque utilisateurs. Par ailleurs, on peut aussi noter que Spotify a bel et bien noté que ses utilisateurs ont des listes d’écoutes habituelles auxquelles ils reviennent sans cesse.