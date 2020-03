Pour illustrer des posts sur les réseaux sociaux, un site web ou une campagne marketing, il est nécessaire d’avoir des visuels pertinents et percutants. Il existe de nombreux bibliothèques d’images gratuites ou payantes qui proposent des milliers de photos. Nous vous en avons déjà présenté plusieurs, comme StockUnlimited, qui propose plus d’un million de visuels, JumpStory et ses 10 millions de photos et vidéos à utiliser de manière illimitée ou encore Pexels Videos 3.0 qui propose des photos et des vidéos gratuites à utiliser sur n’importe lequel de vos projets.

Cependant, pour faire la différence il est essentiel d’utiliser des photos qui ont l’air réelles, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent par exemple se projeter. C’est le principe de Shotzr. Ce site propose de nombreuses photos gratuitement et assure que ces dernières permettent d’avoir un engagement de 20% supérieur, grâce à du contenu ayant l’air authentique.



Trouvez les images qui feront la différence dans votre stratégie marketing !

Sur Shotzr, les photos peuvent être recherchées par ville, afin de rendre plus concrets vos posts. Par exemple, si vous cherchez des visuels de Los Angeles, cela vous permet d’utiliser de vraies photos de la ville et non d’une autre ville.

Chaque image est tagguée avec des hashtags. Lorsque vous cliquez sur un hashtag vous obtenez toutes les photos disposant du tag, et représentant par exemple #sunset.

Des collections de photos organisées par thématiques et localisation sont également disponibles afin de vous faciliter la tâche dans l’étape de la recherche.

Au total Shotzr propose plus de 72 millions d’images, libres de droits provenant du monde entier.

Shotzr dispose également d’une version payante !

L’outil est accessible gratuitement, mais une version payante existe.

Le compte gratuit permet d’accéder à plus de 100 000 images destinées aux réseaux sociaux, créer des collections, accéder au Facebook Ads Manager et aux intégrations Google Drive et enfin accéder au support via chat.

La version payante à 99 dollars par mois nommée Shotzr Plus vous donne accès de manière illimité à 100 000 images pour les réseaux sociaux, mais également à 72 millions d’images. Un account manager est attribué, vous avez également accès au Facebook Ads Manager et aux intégrations Google Drive et enfin la possibilité de contacter le support via le chat ou par mail.