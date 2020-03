En matière de tourisme spatial, nous apprenions que SpaceX avait déjà conclu un accord avec Space Adventures, pour envoyer des touristes dans l’espace. Aujourd’hui, comme l’annonce Axiom, l’entreprise va collaborer avec celle d’Elon Musk afin d’envoyer des touristes dans l’ISS dès la seconde moitié de 2021.

Axiom devait initialement collaborer avec la NASA

Dès la seconde moitié de 2021, SpaceX et Axiom vont collaborer pour envoyer des touristes dans l’ISS. Trois touristes et un membre d’équipage missionné par Axiom emprunteront donc la Crew Dragon de SpaceX. Ce partenariat est un peu surprenant dans la mesure où Axiom était initialement sélectionné par la NASA pour contribuer à la construction du premier module de voyage commercial de la station spatiale.

La Crew Dragon devrait donc être régulièrement utilisée par SpaceX, tout d’abord entre avril et juin 2021 pour envoyer des astronautes dans l’espace. Avant cela, en février, la capsule sera réquisitionnée pour assurer le voyage d’autres touristes dans le cadre de la collaboration avec Space Adventures. Ce voyage aura pour objectif d’emmener les touristes à une altitude deux à trois fois plus importante que celle de l’ISS.

Ensuite, durant la seconde moitié de l’année, la capsule acheminera l’équipage de touristes dans l’ISS. En comptant une journée de voyage aller, une autre pour le retour et le reste du temps passé dans la station spatiale internationale, les touristes partiront pour une mission de 10 jours avec Axiom.

Le voyage avec Axiom et SpaceX pourrait coûter 55 millions de dollars

55 millions de dollars, autrement dit plus de 48 millions d’euros, ce serait le prix à payer pour obtenir un siège à bord de la capsule. Ni Axiom, ni SpaceX n’ont cependant donné d’informations quant au prix à payer, ils n’ont pas non plus affirmé que ce prix était le bon.

L’actuel patron de Axiom, Michael Suffredrini, a dirigé le programme de l’ISS de la NASA pendant 2015. Aujourd’hui, et tandis qu’Axiom se rapproche de la date de départ du premier vol commercial vers l’espace, a déclaré “Ce vol historique marquera un tournant dans la quête d’un accès général et régulier à l’espace. Ce ne sera que la première des nombreuses missions à destination de l’ISS à être complètement équipée et gérée par Axiom Space, une première pour une entité commerciale; L’acquisition du transport marque un progrès significatif vers cet objectif, et nous sommes heureux de travailler avec SpaceX”.

Il ne reste plus qu’à attendre la deuxième moitié de 2021 pour assister au départ du vol commercial vers l’ISS. Un siège aurait d’ores et déjà été réservé et il resterait donc deux places pour aller faire un tour dans la station spatiale internationale.