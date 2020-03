Pour illustrer vos campagnes marketing ou encore votre site, vous êtes parfois à la recherche d’illustrations ou d’icônes. Afin de rendre plus authentique ces dernières, je vous propose de découvrir une bibliothèque d’illustrations dessinées à la main, créé par Pablo Stanley.

Pablo Stanley est un designer InVision et le cofondateur de Carbon Health. Avec Open Peeps, il propose de nombreuses illustrations en noir et blanc et personnalisables.



Des illustrations gratuites !

Tous les visuels sont libres de droit et gratuits, car sous licence CC0. Ils sont ainsi utilisables où vous le souhaitez !

Vous pouvez également soutenir le projet en réalisant un don au moment du téléchargement! Une fois le don mis (0 euros ou plus), vous pouvez télécharger tous les visuels disponibles. Les personnages peuvent être modifiés dans Sketch, Figma, Adobe XD ou encore Studio, afin de créer les variantes de votre choix. La bibliothèque Open Peeps fonctionne comme des blocs de construction. Il suffit de mélanger les différents éléments d’un personnage, bras, accessoires, jambes, bustes ou encore émotions, pour créer vos personnages.

Plus de 500 000 combinaisons disponibles avec Open Peeps

Au total, il existe plus 580 000 combinaisons possibles. Expressions de visage, vêtements, cheveux, accessoires… modifiez les personnages pour créer les personnages qui représentent votre marque.

Il est également possible de télécharger les assets en mode flat. Les illustrations de bustes sont disponibles, de personnages assis ou encore de personnages debout. Des personnages prêts à l’utilisation sont également disponibles directement sur le site, au format PNG et SVG.

À l’avenir d’autres fonctionnalités sont à venir comme un constructeur web, de nouveaux corps, des animaux ou encore d’autres positions assises et debout !

Une bibliothèque originale pour humaniser vos affiches, vos fonds d’écran, créer des bannières et bien d’autres visuels !

Sur Product Hunt, l’outil a rencontré un franc succès et nombreux sont ceux qui soulignent la diversité des personnages.