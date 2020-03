“Êtes-vous quelqu’un qui cherche à faire partie d’une équipe qui veut changer le monde ?” C’est ainsi que débute l’offre d’emploi publiée par Apple et depuis supprimée de son site web. Le géant américain travaillerait sur un nouveau projet, selon the Verge, celui-ci consisterait en ajouter son opinion sur des lieux visités, directement sur l’application Apple Maps.

Apple veut développer Maps, un peu comme avec les avis sur l’App Store

Avec l’offre d’emploi publiée le 2 mars par Apple, on devine que l’entreprise travaille sur un nouveau projet visant à changer certains aspects de son application Apple Maps. Pour l’heure, lorsque vous cherchez un lieu sur Apple Maps, vous pouvez trouver des informations et des avis à son propos grâce à Wikipédia et Yelp. Il semblerait que bientôt ces deux fournisseurs d’informations puissent être remerciés par Apple qui intégrerait un équivalent de leurs services.

En effet, dans son offre d’emploi, Apple dit rechercher un “chef de produit pour Maps”, qui soit également “Rédacteur et éditeur”. Cela afin de développer de nouveaux produits qui, à terme, aideront les utilisateurs à “améliorer leur qualité de vie”. La personne recherchée travaillera donc à créer et développer une nouvelle catégorie de contenus pour Apple Maps. Cela implique de travailler avec des équipes d’autres branches d’Apple, mais aussi développer des partenariats avec des acteurs extérieurs, donc avec des responsables de lieux par exemple.

Mais visiblement, ce n’est pas encore l’heure de parler publiquement du projet

Interrogé par The Verge, Apple n’a pas souhaité donner plus de détails sur ce nouveau projet sur lequel il travaille. De plus, le mercredi 4 mars, Apple a retiré l’annonce de son site web, l’entreprise aurait-elle souhaité que son projet passe inaperçu ? C’est râté !

Avec ces revues de lieux et conseils, Apple pourrait se rapprocher de ce que fait déjà son concurrent Google, sur sa propre application Maps, à la différence que ce dernier utilise le côté participatif puisque ce sont les utilisateurs, au travers de son “Local Guides Service” qui donnent leurs avis sur les lieux qu’ils visitent.

La nouvelle version d’Apple Maps pourrait être annoncé à l’occasion du WWDC 2020, en tout cas si l’événement est maintenu. En ce moment, nombreuses sont les annulations suite à l’épidémie mondiale du coronavirus : Google a annulé sa conférence I/O 2020, tout comme Facebook et sa conférence F8 annuelle.