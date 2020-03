Le rêve de toute entreprise est que les employés soient les meilleurs ambassadeurs de l’entreprise. Alors que certains sont au travail, juste histoire de, d’autres sont vraiment impliqués dans la vie quotidienne de l’entreprise et n’hésite pas à partager le contenu créé par l’entreprise. On parle alors d’Employee Advocacy. Ce terme représente tout simplement le fait qu’une marque ou une entreprise mobilise ses employés afin que ces derniers deviennent, des ambassadeurs de la marque.

En un clic, vos employés vous font gagner en visibilité !

Dit comme ça, cela a l’air simple, mais mettre en place un programme d’employee advocacy peut s’avérer complexe. Pour vous faciliter la tâche, Agorapulse un outil français permettant de gérer vos réseaux sociaux à lancer Easy Advocacy. Cet outil gratuit permet de lancer un programme d’employee advocacy facilement et rapidement, tout en augmentant la visibilité de vos contenus. Ce n’est pas la première fois qu’Agorapulse tente de résoudre l’un des problèmes de ses clients. Il y a plusieurs mois, l’entreprise a lancé AdsReport. Un outil gratuit, permettant d’avoir un aperçu rapide et global des indicateurs clés de vos campagnes Facebook.



Des campagnes d’employee advocacy créées en moins de 10 minutes

Grâce à Easy Advocacy, les employés peuvent partager en quelques clics, vos derniers contenus sur leurs réseaux, à savoir Facebook, Twitter, Linkedin et Pinterest.De vôtre côté et grâce au tableau de bord Easy Advocacy, il est possible de tracker toutes les visites de site générées via les campagnes ainsi que les partages. Vous pouvez également partager le classement de vos collaborateurs, à ces derniers.

Une fois connecté à Easy Advocacy via LinkedIn, il suffit d’ajouter vos employés dans la liste de diffusion. Il vous faut pour cela leur mail, leur nom et leur prénom, une étape chronophage certes, mais que vous n’aurez plus à refaire par la suite !

Ensuite, vient la création de la campagne. Pour cela, il suffit de nommer cette dernière, insérer le lien du contenu que vous souhaitez mettre en avant, puis écrire un petit texte.

La deuxième étape consiste à décrire la campagne. Enfin, découvrez un aperçu de la campagne et modifiez-la si besoin. Il faut à présenter l’envoyer ! Une fois la campagne partie, les employés recevront un email. Ils seront alors redirigés vers un aperçu du post à partager, qu’ils pourront modifier et ensuite pourront partager en un clic sur un ou plusieurs réseaux.

L’outil proposé par Agorapulse est vraiment efficace. Une fois votre liste de diffusion créée, la création d’une campagne prend à peine 5 minutes. Le dashboard permet de suivre avec précision les chiffres de vos campagnes et de comprendre en quelques instants ce qui fonctionne ou non et qui sont vos meilleurs ambassadeurs !