Butagaz, acteur muli-énergies, s’est associé à Zaion, l’expert européen des solutions de relation client augmentée par l’IA, pour créer Lisa, un Callbot qui élargit le champ d’action de la relation client par des assistants virtuels en permettant le shopping vocal. Une première mondiale qui démontre tout l’avenir glorieux qui est promis aux Callbots.

Lisa, le premier Callbot au monde qui permet le shopping vocal

Alors que les chatbots viennent à peine de trouver leur place auprès des entreprises, les Callbots sont d’ores et déjà annoncés comme étant le futur de la relation client. Pour cause, ces assistances virtuels nés de l’intelligence artificielle sont capables de répondre de façon instantanée et à l’oral, à des demandes exprimées dans un langage naturel ; ce sont alors de véritables discussions qui se créent entre ces bots et les clients. Certaines entreprises, conscientes de l’opportunité que représente une telle technologie, font déjà appel à celle-ci et montrent des résultats extrêmement positifs. C’est notamment le cas de Butagaz qui a collaboré avec l’entreprise Zaion pour créer le premier Callbot qui permet le shopping vocal.

Baptisé “Lisa”, ce Callbot a pour mission de répondre aux attentes des clients du fournisseur d’énergie 24h/24 et 7j/7. Il permet notamment à ces derniers de demander un réassort de leur citerne de gaz ou d’en commander une nouvelle. En seulement quelques mois, Lisa a ainsi pu enregistrer plus de 5 000 commandes ; un succès incontestable qui, de surcroît, se solde par des retours clients extrêmement positifs. Butagaz a notamment confié que certains des clients avaient même développé un “lien naturel avec l’outil en disant par exemple « au revoir Madame » ou « merci Madame » à la fin de la commande“. De fait, le Callbot Lisa a été conçu comme un assistant avec lequel le client peut dialoguer et interagir. Khalid Achiakh, directeur commercial de Zaion, précise :

“Lisa est comme une assistante vocale virtuelle qui dialogue en langage naturel avec le client qui la sollicite, comprend et reformule éventuellement sa demande afin d’en comprendre les éléments essentiels et assure ensuite les tâches de back-office nécessaires pour que la requête soit traitée.”

En plus d’être un exemple de réussite dans le secteur de la relation client, Lisa montre également la voie en ce qui concerne les utilisations possibles des Callbots dans le domaine du shopping vocal. Résolument précurseur en la matière, cet outil démontre à travers le cas du Butagaz, l’intérêt des entreprises à miser dès à présent sur cette technologie.

Une innovation signée Zaion, l’expert européen de la relation client augmentée par l’IA

Si cette innovation a pu voir le jour, c’est grâce à l’entreprise Zaion. Se plaçant comme l’experte européenne des solutions de relation client augmentée par l’IA avec plus de 30 clients en France, en Allemagne, en Belgique et en République Tchèque, la firme est à l’origine de plusieurs projets très remarqués.



Outre le Callbot Lisa, c'est elle qui a également mis en place