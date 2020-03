Les chatbots sont aujourd’hui de plus en plus utilisés. Des services dédiés sur Messenger, des chatbots servant à la relation client sur les sites web. Leurs utilisations sont diverses et variées. Alors que certaines entreprises n’osent pas sauter le pas par peur de complexité et de coûts trop importants, je vous propose de découvrir un outil qui fera de la création d’un chatbot un jeu d’enfant ! BotStar est une plateforme en ligne qui facilite la construction de chatbots pour votre site ou Messenger, sans avoir à coder et permet d’automatiser les conversions, générer des leads et facilite le travail de votre service client !



Créez votre chatbot et répondez instantanément à vos clients

Grâce aux chatbots construits via BotStar, créez des conversations instantanées et personnalisées avec vos prospects et clients. Sur votre site, 4 méthodes d’affichage sont proposées : intégration dans le contenu, pop-up, page complète ou chat classique en direct. Plus de 170 langues sont supportées par BotStar.

Ici, pas de code nécessaire, les chatbots sont développés de manière “visuelle”. Pour faire simple, la plateforme propose un éditeur visuel dans lequel il est possible d’imaginer et créer tous les scénarios qui vous viennent à l’esprit, sous forme de flux.



Pour créer ces derniers, il suffit d’utiliser la technique du drag & drop et de déplacer les blocs préconstruits et disponibles (texte, image, vidéo, audio, liste..) à votre guise, ainsi que les différentes conditions et personnaliser ces derniers. BotStar propose également plus de 70 templates prêts à être utilisés ! On retrouve par exemple des chatbots pour des hôtels, des restaurants, des entreprises dans la santé, dans l’immobilier etc. Une fois votre chatbot prêt, cliquez sur le bouton preview afin de le tester. Si ce dernier vous convient, cliquez sur Publish ou effectuez les quelques ajustements.

Entraînez votre chatbot pour qu’il réponde le bon message

BotStar vous permet de vous connecter à une solution NLP afin d’entraîner votre chatbot à comprendre les mots/phrases envoyés par les utilisateurs, afin que ce dernier réponde le plus précisément possible.

L’onglet Manage, vous permet de répondre en temps réel à vos clients ou bien de créer des broadcasts pour Messenger. L’onglet Audience, permet de voir diverses données sur votre audience, comme par exemple par quel moyen ils ont interagi avec votre chatbot, leur langue…

L’onglet “Automate”, permet de gérer les commandes, les réservations ou encore les leads générés par le chabot.

L’outil permet également de facilement segmenter votre audience grâce à des tags. Enfin, BotStar s’intègre parfaitement avec des milliers d’applications, notamment par le biais de Zapier.

Utilisez BotStar à vie pour 49 euros au lieu de 3 300 dollars !

BotStar est un des outils récemment mis en avant via Appsumo. En fonction de vos besoins l’une des trois formules proposées et les remises conséquentes devraient vous intéresser.