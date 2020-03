Il y a un an maintenant, Amazon réfléchissait aux mesures à prendre pour augmenter encore un peu plus la rapidité de son service de livraison. En décembre dernier, nous partagions les problèmes et accidents induits par l’envie d’Amazon d’aller trop vite. Aujourd’hui, le géant de l’e-commerce semble bien décidé à livrer des commandes en seulement quelques heures comme expliqué dans un communiqué.

Une livraison en quelques heures déjà possible dans quelques villes

Pour bénéficier de la livraison en quelques heures seulement, il faudra être abonné Prime. Pour l’heure, les habitants et adeptes de Prime, des villes de Philadelphia, Phoenix, Orlando et Dallas peuvent déjà recevoir leur commande en peu de temps.

Selon Amazon, trois millions de produits peuvent d’ores et déjà commander des produits livré le jour même. Le géant américain indique même qu’il est en mesure de vous livrer pendant votre sommeil, si vous sélectionnez la livraison “pendant la nuit, avant 8 heures”. Et votre paquet arrivera alors entre 4h30 et 8h du matin.

Amazon compte sur la micro-exécution pour les livraisons

Amazon va utiliser un système de micro-exécution pour assurer la rapidité des livraisons. Il va donc utiliser de petits entrepôts au sein des villes, voire des différents quartiers afin d’écourter l’acheminement depuis les entrepôts souvent à l’extérieur des villes.

Pour Amazon, ce nouveau mode de livraison serait également une solution pour moins polluer. Car si les entrepôts sont plus proches des clients, les déplacements sont moins importants et moins longs et donc les émissions carbones se réduisent. Cela s’inscrit dans la volonté d’Amazon d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Cette nouvelle offre de la part d’Amazon pourrait pousser les consommateurs à passer de plus petites commandes, plus régulièrement. Reste encore que l’entreprise américaine devra assurer la livraison de nuit, et notamment recruter suffisamment de livreurs acceptant ces conditions. Peut-être que le géant de l’e-commerce devra adopter son modèle de rémunération afin de motiver les livreurs.