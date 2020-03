En matière de référencement sur les moteurs de recherche, il devient de plus en plus difficile d’occuper l’espace pour attirer le chaland tant la concurrence est rude et agressive, notamment quand il s’agit du canal SEO ou de campagnes publicitaires Google Ads. Google opère sans cesse des changements dans son algorithme, impactant la manière dont il affiche ses résultats, comme avec la position zéro qui affiche la réponse exacte à la requête de l’internaute. Le défi pour les entreprises est de trouver de nouveaux axes d’optimisations, et les avis clients représentent une belle opportunité, offrant de nombreuses synergies avec votre stratégie de référencement Google.

Pour répondre à cette problématique, Trustpilot organise un webinar gratuit et ouvert à tous le mercredi 18/03 à 11h, qui vise à former les professionnels du digital sur le fonctionnement des avis clients au sein de Google, afin d’en comprendre les spécificités techniques, et surtout d’en tirer profit pour accroître son trafic et dynamiser son chiffre d’affaires.

9 français sur 10 consultent les avis avant d’acheter

Vous l’avez sûrement remarqué, on voit de plus en plus d’étoiles apparaître au sein des résultats Google : il s’agit en général de la note moyenne d’un produit (avis produit) ou de l’entreprise (avis marchand), basée sur les témoignages clients. Une étude IFOP indique que 9 personnes sur 10 consultent les avis d’autres consommateurs avant chaque achat. Cet affichage au sein même du moteur de recherche n’est pas anodin : il a pour but d’informer l’internaute afin de l’aider à mieux choisir quel site web visiter, quel produit consulter etc.

Pour que votre site web puisse afficher les étoiles d’avis clients, il existe différents critères à respecter selon le canal visé : en SEO il s’agira de mettre en place les Rich Snippets, et en SEA il faudra être éligible à l’extension Seller Ratings. Toutes les informations et astuces à connaître à ce sujet vous seront présentées de façon simple et didactique le 18/03 à 11h : inscrivez-vous à notre formation “Google & avis clients” (si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous recevrez le lien pour accéder au replay à la demande).

Il faut savoir que l’affichage des étoiles va avoir de nombreux bénéfices pour votre site web, comme l’augmentation du taux de clics (CTR) sur vos pages web grâce à l’attractivité des étoiles d’avis. Une augmentation de CTR aura pour conséquence d’accroître le trafic vers votre site web, tout en créant un climat de confiance propice à la conversion. Durant le webinar, exemples à l’appui, nous vous montrerons quelles sont les bonnes pratiques pour tirer profit des avis clients sur Google.

S’INSCRIRE GRATUITEMENT AU WEBINAR « GOOGLE & AVIS CLIENTS