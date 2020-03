Comme le dévoile leur communiqué de presse, Rakuten et Vodafone sont à présent devenus les principaux investisseurs d’une entreprise permettant d’étendre une couverture mobile à davantage de personnes et d’appareils sur la planète. Pour rendre cela possible, le projet des deux entreprises inclut un réseau mobile à large bande qui sera diffusé depuis l’espace.

Rakuten et Vodafone, principaux investisseurs de AST & Science

C’est dans le cadre d’un projet commun que Rakuten et Vodafone sont devenus investisseurs de AST & Science, une entreprise visant à fournir une couverture mobile à un plus large nombre de personnes et d’appareils, dans le monde.

Plus précisément, c’est SpaceMobile qui intéresse les deux investisseurs, il s’agit d’un réseau de satellites en orbite terrestre basse à faible latence de AST & Science. Il s’agit du premier réseau de satellites au monde qui permettra de connecter des smartphone. Également, Vodafone et Rakuten vont profiter du grand nombre de brevets et de propriétés intellectuelles détenus par AST & Science.

Pour le directeur général de AST & Science, “SpaceMobile sera particulièrement transformateur pour le marché mondial de la téléphonie mobile, qui représente un milliard de dollars par an, car il permettra d’éliminer les lacunes de couvertures auxquelles sont confrontés cinq milliards d’abonnés mobiles aujourd’hui. Il aidera également les communautés les moins avantagées du monde à accéder aux derniers services mobiles plus tôt que prévu, et ainsi cela permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder à l’économie numérique”. Globalement, ce sera d’abord la 4G qui sera déployée dans le monde entier, puis la 5G dès que cela sera possible.

Un déploiement mondial soutenu par l’un et une stratégie pour l’autre

Au même titre que Rakuten, Vodafone a investi dans AST & Science, mais il a également décidé d’accepter un partenariat stratégique lors duquel il apportera son expertise technique, opérationnelle et réglementaire pour soutenir le déploiement mondial du service. Pour le PDG de Vodafone, c’est le moyen de s’assurer que “chacun bénéficie d’une société numérique et que personne ne soit oublié”. Il a ainsi déclaré “Nous pensons que SpaceMobile est particulièrement bien placé pour fournir une couverture mobile universelle, en améliorant encore notre réseau de pointe à travers l’Europe et l’Afrique, en particulier dans les zones rurales et lors d’une catastrophe naturelle ou humanitaire”.

Rakuten de son côté intègre ce nouveau projet à son objectif mondial, “Notre investissement s’inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large visant à devenir un opérateur de réseau mobile de premier plan au japon et un fournisseur de solutions globales sur le marché du monde entier”. Effectivement, au Japon, Rakuten compte s’imposer en révolutionnant le secteur lors du passage à la 5G.

On l’a bien compris, l’annonce de ce nouveau réseau s’inscrit dans une volonté de couvrir de réseau le monde entier, les zones les plus rurales restent les plus concernées par le déploiement, dans la mesure où cette nouvelle va permettre de réduire les inégalités en matière de connexion et d’accès à l’information.