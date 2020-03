Si vous êtes designer et sur Mac, l’un de vos outils de prédilection est peut être Sketch. Si vous êtes sous Windows, Sketch est indisponible et c’est bien dommage. Enfin, c’était avant la sortie de l’outil rêvé et surtout gratuit, que je vous présente aujourd’hui, j’ai nommé Lunacy ! Lunacy est un outil de design complet disponible uniquement pour Windows, qui permet de modifier et d’enregistrer des fichiers Sketch.

Travailler avec des personnes sous Mac ne pose plus de problèmes !

Comme on peut le voir dans la vidéo, Lunacy est un outil complet, qui propose de nombreux fonctionnalités d’édition, parmi lesquelles la possibilité d’insérer des boutons, des icônes, des photos, modifier les polices en quelques instants etc. Plusieurs fonctionnalités sont basées sur l’intelligence artificielle, comme l’outil “style suggestion”.

Au moment de l’exportation de vos fichiers, plusieurs possibilités sont offertes comme : la possibilité de sauvegarder dans le cloud ou bien l’export au format PNG ou SVG.

Un outil complet pour les utilisateurs Windows

Lunacy se dote d’un dark mode, un très bon point pour nos petits yeux ! Lunacy est une application native Windows, disponible via le Microsoft Store, mais également en téléchargement direct.

L’outil en est à sa cinquième version et cette dernière version présente un tas d’améliorations parmi lesquelles :

la suppression de l’arrière-plan grâce à l’intelligence artificielle

de nouvelles fonctionnalités dites intelligentes qui permettent de gagner du temps sur l’arrondissement des coins ou encore la création de formes

la possibilité d’avoir des assets en 4K en cliquant sur “supersize it’

l’achat d’icônes, de photos ou d’illustrations pour un dollar

et bien d’autres

L’équipe a également corrigé plus de 1 000 bugs sur l’outil, comme l’annonce le fondateur de Icons8, à l’origine de Lunacy, Ivan ! En ce qui concerne les performances, Lunacy se dit 2 fois plus rapide que Figma en ce qui concerne la vitesse d’ouverture d’un fichier et il est même 10 fois plus rapide qu’Adobe XD.