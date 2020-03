Les formulaires de contact sont essentiels pour obtenir des informations sur vos prospects et vos clients. Pour faire la différence, il est important que ces derniers soient pertinents et surtout amènent à la conversion. Si vos formulaires de contact datent de l’âge de pierre, découvrez HappyForms. Ce plugin tout-en-un vous aide à créer de meilleurs formulaires, enquêtes ou encore sondages pour votre site WordPress. HappyForms permet ainsi d’améliorer et d’accroître les interactions clients.

Des formulaires attrayants qui favorisent les conversions !

La création d’un formulaire sous HappyForms est très simple. Il suffit de cliquer sur “Add New”. Ensuite, nommez votre formulaire et choisissez les champs que vous souhaitez, par exemple : choix unique, choix multiple, récupérer une adresse mail, récupérer un texte long… La création de formulaires se fait via la technique du drag et drop et tous les champs sont personnalisables.

Avec les enquêtes et les sondages, obtenez des retours de la parts de vos clients et de vos prospects. Les résultats de ces derniers sont en plus affichés en direct.

HappyForms vous permet de créer un nombre illimité de formulaires, et d’obtenir un nombre illimité de réponses. L’outil permet également de programmer des formulaires afin que ces derniers n’apparaissent qu’à certaines dates ou certaines heures, une fonctionnalité pratique lors d’événements ou d’offres uniques et à durée limitée.

Le tableau de bord HappyForms permet de visualiser et gérer tous vos formulaires, enquêtes et sondages à partir d’un seul et même endroit. Grâce à ce dernier, vous profitez également d’une vue d’ensemble de l’activité de tout ce que vous avez créé et savez en quelques instants ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Les filtres avancés, vous permettent de facilement faire des recherches et trier rapidement les réponses aux formulaires.

Un accès à vie à HappyForms pour moins de 50 dollars

Si la présentation de l’outil vous a conquis, Appsumo propose 3 deals à vie sur HappyForms.

Avec l’offre Single affichée à 49 dollars au lieu de 69 dollars, profitez de toutes les fonctionnalités de l’outil et connectez 3 sites à HappyForms. Double à 98 dollars et non 129 dollars permet de lier 6 sites à l’outil. Enfin, l’offre Multiple proposée à 147 dollars à la place de 289 dollars permet d’utiliser HapyyForms sur un nombre illimité de sites.