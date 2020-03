Le championnat chinois de League of Legends (LPL) a été suspendu depuis plusieurs semaines à cause de l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement. À partir du 9 mars, la franchise a annoncé que le championnat reprendrait dans des conditions particulières : les équipes ne se rendront pas dans les arènes comme d’habitude, tous les participants joueront depuis leur siège local.

La League of Legends va reprendre mais pas dans les arènes

Ça y est, après plus d’un mois d’arrêt, le championnat de League of Legends va pouvoir reprendre en Chine. Cependant, vous l’aurez compris, les joueurs ne passeront pas outre les mesures de quarantaine instaurées par le gouvernement. Selon les organisateurs : “ce format inédit se poursuivra jusqu’à ce que nous puissions reprendre l’utilisation des salles de sport en toute sécurité. C’est la première fois que des matchs de League of Legends seront disputés en ligne de manière délocalisée, au lieu d’être joués en direct”.

Le 19 février, la LPL postait ce message sur Twitter : “nous tenons à vous remercier pour votre soutien lorsque nous avons annoncé notre interruption temporaire. Notre principale préoccupation reste la sécurité de tous”. La LPL a également annoncé que des mesures strictes seraient prises auprès des joueurs. Une période de quarantaine de 14 jours sera imposée et déterminera si les joueurs sont aptes à reprendre la compétition ou non. La LPL a déclaré qu’avec ce nouveau format, il fallait s’attendre à ce qu’il y ait des difficultés techniques imprévues. Les organisateurs de League of Legends précisent que : “nous ferons de notre mieux pour les résoudre en temps voulu”.

La Chine n’est pas le seul pays à être impacté

En Corée du Sud, le championnat a été maintenu mais se joue à huit clos. Un studio vide sert d’arène aux joueurs. En Pologne, les 11 000 spectateurs qui devaient assister au Global Offensive tournois dans la Spodek Arena ne pourront pas non plus pénétrer dans l’enceinte de l’arène.

À vos agendas : reprise du championnat de League of Legends le 9 mars et les retransmissions sur Twitch et YouTube reprendront le 15 mars. À noter que les rencontres d’Overwatch League qui devaient se tenir en Chine en février et en mars n’ont pas lieu non plus. Les organisateurs n’ont pas dit quand le championnat reprendrait.