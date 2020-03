Les GIFs ne sont pas morts. Beaucoup d’internautes continuent de les utiliser. C’est bien connu : un GIF vaut un million de mots. En effet, ce format est particulièrement utile et explicite pour faire passer une émotion dans le cadre d’une conversation. Google vient justement de lancer de nouveaux outils qui vont vous permettre de trouver les GIFs parfaits pour répondre à vos amis.

De nouveaux outils pour trouver le GIF parfait

Le premier outil de Google pour trouver des GIFs vous permet de rechercher une célébrité ou un personnage fictif dans une liste déroulante. L’outil va afficher le type d’émotions ou de réactions qui y sont le plus associées. Un autre outil proposé par Google vous permet de faire une recherche parmi diverses émotions pour trouver la célébrité ou le personnage de fiction qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez par exemple rechercher à faire passer une émotion d’incompréhension. Voici ce sur quoi vous pourriez tomber :

En 2018, Google rachetait Tenor, une société spécialisée dans les GIFs. Tous les contenus proposés par Google aujourd’hui sont issus des données de cette société. Le géant américain a voulu créer des outils différenciants en se focalisant sur les émotions, plutôt que sur les GIFs en eux-mêmes. Un troisième outil lancé par Google permet de rechercher un GIF dans un spectre d’émotions. Du plus triste au plus heureux, par exemple.

Les GIFs permettent de faire passer plus d’émotions que les mots

Alors que nous échangeons de plus en plus par écrit, par e-mail, sur les réseaux sociaux ou à travers des messages, Google est persuadé que le GIF est un excellent moyen de faire passer une émotion. Le GIF permet d’ajouter un contexte supplémentaire, imagé et nécessaire à la bonne transmission de vos émotions. Google n’est pas la seule entreprise à miser sur les GIFs. Récemment Instagram permettait à ses utilisateurs de répondre aux stories avec des GIFs.

Jusqu’alors, vous ne pouviez répondre à une story que par du texte, une photo, une vidéo ou un émoji. Désormais, avec la nouvelle version 127.0, il suffit de cliquer sur “Envoyer un message” lorsque vous regardez une story, il vous suffit de taper une lettre et Instagram vous proposera de répondre avec un GIF. Vous pouvez alors taper un mot clé pour trouver celui que vous désirez envoyer.