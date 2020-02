Pour lancer un projet ou se rendre compte d’un rendu final, il est commun d’utiliser des mockups. En fonction de l’OS sur lequel vous développez une application ou une nouvelle fonctionnalité, vous utiliserez des mockups Android ou bien iOS. Si vous êtes à la recherche de mockups Apple, j’ai trouvé le site qui vous comblera ! iOS Design Kit est la plus grande collection gratuite de mockups et de composants iOS.

Dans la dernière mise à jour, à savoir iOS 13 GUI, le focus est fait sur iOS 13. Le site propose ainsi 32 mokcups d’écrans d’iPhone, en deux versions à savoir traditionnelle ou bien en mode sombre. Il y a également des composants iOS 13 qui sont proposés. Les mockups et composants proposés peuvent ensuite être modifiés sous Sketch et Figma.

iOS Design Kit, l’outil parfait pour la conception de vos applications sur iOS et Android

iOS Design Kit propose de nombreux templates inspirés des applications les plus populaires et combinés en 9 modèles selon les catégories de l’App Store. On retrouve ainsi des mockups pour les applications des catégories : Finance, Fitness, Education, Discussion, Actualités, Shopping, Social, Gestion des tâches et Voyages. Un Material Design Kit est également proposé pour Android.

iOS Design Kit propose également un kit UI qui regroupe différents composants iOS comme : les barres du haut, barres d’onglets, claviers, boutons, contrôles, champs, icônes, des typographies et bien plus encore.

Grâce à cette bibliothèque de contenus gratuite, vous pouvez concevoir rapidement n’importe quel type d’application pour iOS ou Android grâce à une collection de modèles de haute qualité. Parmi les entreprises fans du projet on retrouve SalesForce, Coinbase ou encore McKinsey&Company.

Au total avec iOS Design Kit, vous pouvez avoir accès à 9 types de templates (en fonction du type d’application) et 185 écrans. Le Kit iOS revient à 99 dollars, le kit Material également. Si vous souhaitez les deux, il faudra compter 159 dollars, au lieu de 198 !