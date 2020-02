Sur le web, il est au courant d’automatiser certaines actions, comme par exemple le remplissage de formulaires, l’extraction de texte sur des pages ou encore des clics sur des boutons. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir un outil récemment mis en avant sur Product Hunt : Spinneret. Spinneret est un navigateur web, disponible au téléchargement sur desktop, qui permet d’enregistrer et d’automatiser n’importe quelle action sur le web.



De nombreuses possibilités s’offrent avec Spinneret

Grâce à ce navigateur, vous pouvez enregistrer des flux qu’il est possible de réexécuter ensuite localement ou dans le cloud.

Parmi les cas d’utilisation de Spinneret on retrouve la possibilité de construire une API, sans avoir à coder. Par exemple, il est possible de prendre automatiquement un rendez-vous sur un site, en fonction de votre emploi du temps. Il est également possible de vérifier toutes les X minutes, les nouveaux créneaux disponibles.

Autre exemple donné par le créateur de Spinneret, Zachary Dehnam, remplissez votre CV ou votre profil LinkedIn une fois et grâce à Spinneret, votre CV est rempli automatiquement sur des sites d’offres d’emploi.

Le fonctionnement de Spinneret est très simple. Il suffit de télécharger et ouvrir le navigateur. Ensuite, entrez l’URL d’un site et réaliser la tâche que vous souhaitez. Une fois cette dernière terminée, cliquez sur un endroit de la page web afin d’enregistrer les différents évènements. Vous pouvez ensuite la nommer et la décrire. Une fois sauvegardée, l’action peut-être rejouée automatiquement dans le navigateur, sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit. Les différents événements sont sauvegardés dans l’ordre et il est possible de les rejouer. Les actions enregistrées peuvent être modifiées afin d’exécuter des variations de la même tâche.

Au niveau du prix de l’outil, ce dernier varie en fonction du temps des actions. Le coût initial étant de 3 centimes de dollars pour chaque minute enregistrée.