C’est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Fin janvier, Google a annoncé des changements de design sur son moteur de recherche. L’information la plus importante étant le fait que les annonces payantes (ads) sont désormais quasiment identiques aux résultats organiques. Uniformisation du design, tromperie volontaire des utilisateurs, dans le simple but d’augmenter les revenus publicitaires du géant américain, les théories sont nombreuses et la dernière semble bien réelle.

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Les annonces publicitaires sont réellement distinctes des résultats de recherche

Si vous n’avez pas l’oeil ou ne souhaitez tout simplement pas vous faire tromper par Google, découvrez l’extension Chrome Ad Highlighter. Cette extension gratuite met tout simplement en avant les publicités lorsque vous effectuez une recherche sur Google. De cette manière, le simple petit “Ad” situé à gauche de l’annonce est clairement mis en avant et donc plus visible, comparé aux résultats naturels et la différence est flagrante. Via l’extension, les publicités sont encadrées en jaune et un label “publicité” apparaît en plus de la simple écriture en gras de Google “Annonce”.

L’extension a été mise en avant sur Product Hunt et les retours sont dans l’ensemble positifs. On peut lire “après la dernière mise à jour Google, leur interface utilisateur est devenue terrible car je ne peux plus identifier facilement une publicité. Cette extension fonctionne bien ! Merci.”

Ce genre d’extension s’avère bien pratique pour les personnes qui ne sont pas familières avec le fonctionnement de Google, mais également pour les personnes qui ne veulent pas se “faire avoir”. Même si l’objectif de Google via ce nouveau design est d’aplanir la distinction visuelle entre les résultats que les internautes recherchent et les annonces, c’est l’effet inverse qui s’est produit !