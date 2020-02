Dans une étude de marché l’analyste du monde du jeu vidéo Newzoo affirme que les revenus du esport vont dépasser le milliard de revenus générés en 2020. La Chine s’affirme comme le leader mondial de l’esport.

Le sponsoring, première source de revenus

Avant de se pencher sur les projections de Newzoo, un petit regard sur l’année 2019 de l’esport. En 2019 885 événements majeurs ont été organisés dans le monde, générant la vente de plus de 56,3 millions de dollars de billetterie. Un chiffre qui peut paraître certes impressionnant, en pleine croissance, mais à titre de comparaison, pour la saison 2018-2019 le Paris Saint-Germain a engrangé sur sa billetterie 125 millions de dollars. Ce chiffre est un record pour le club de football français, mais il montre le chemin à parcourir avant de rejoindre les performances du sport le plus populaire du monde.

Comme dans la plupart des sports modernes, ce n’est pas tant l’affluence sur les lieux de rencontres qui permettent d’engranger le plus de revenus. Dans l’esport c’est de loin les droits médiatiques et parrainages de marque qui devrait attirer le plus d’argent en 2020, avec 822,4 millions de dollars, avec une hausse de 17%.

Les audiences du esport affichent également de beaux résultats. Nous le savons, les fans d’esport suivent à 71% un jeu en particulier. En 2019, sur Twitch et YouTube, c’est le championnat de League of Legends qui a le plus intéressé la communauté avec 105,5 millions d’heures de visionnage. L’Overwatch league arrive en seconde position avec 104,1 millions d’heures.

Au total Newzoo estime que l’esport attirera l’attention de près d’un demi-milliard de personnes en 2020, parmi eux 222,9 millions de personnes sont des habitués de l’esport, ils en regardent plus d’une fois par mois.

Géographiquement, c’est en Chine que se trouve la plus large audience des compétitions de jeux vidéo avec 162,6 millions de spectateurs. L’Amérique du Nord arrive en seconde position avec 57,2 millions de personnes. De ce fait les 385,1 millions de dollars de revenus viendraient de Chine, 252,8 millions d’Amériques du Nord et 201,2 millions d’Europe.

Remer Rietkerk, responsable de l’esport chez Newzoo estime que, « le nombre d’événements locaux, de ligues et d’accords de droits médiatiques augmentera ; nous prévoyons donc que le revenu moyen par fan passera à 5,27 dollars d’ici 2023 ». Pour 2020 les dépensent moyennes des passionnés doivent s’élever à 4,94 dollars, en augmentation de 2,8% par rapport à 2019.

La menace du coronavirus plane sur l’esport

Selon les analyses de Newzoo, tous les feux sont au vert pour l’année 2020 de l’esport. Au total le secteur devrait rapporter 1,1 milliard de dollars, une augmentation de 15,7% par rapport à 2019. Il reste cependant une inconnue que le cabinet d’analyse n’a peut-être pas prise en compte : l’impact du coronavirus.

L’épidémie, qui pourrait bientôt devenir une pandémie selon l’OMS a démarré en Chine, le premier marché du esport. L’Overwatch league a d’ores et déjà décidé d’annuler toutes les rencontres pour février et mars. D’autres annulations pourraient être décidées pour le reste de la saison. De quoi fausser les prévisions de Newzoo ? Seul l’avenir le dira.