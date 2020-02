eBay introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur la vision par ordinateur pour aider les vendeurs à se démarquer. Baptisée “Image Clean-up”, celle-ci supprime automatiquement l’arrière-plan de vos photographies afin que seul l’article vendu apparaisse sur l’image. Une manière de rendre vos photographies plus attrayantes et donc, d’augmenter vos chances de réaliser une vente.

eBay retouche vos images pour vous aider à vendre plus

Sur eBay, beaucoup de vendeurs sont des particuliers et de ce fait, la plupart d’entre eux n’ont pas à leur disposition un studio professionnel de photographie ou même les compétences nécessaires sur Photoshop pour rendre leurs images plus attrayantes. Alors, pour aider ces personnes à produire des images plus attractives et ainsi augmenter leurs chances de vendre leurs produits, eBay a développé la fonctionnalité “Image Clean-Up” (qui pourrait se traduire par le “nettoyeur d’image”) sur ses applications iOS et Android.

En partant d’une simple photographie prise avec un smartphone, celle-ci est capable d’identifier l’objet principal de l’image et de supprimer tout l’arrière-plan qui se trouve autour pour en faire un fond blanc. Cela est possible grâce à la vision par ordinateur, un domaine de l’intelligence artificielle dont le principal but est de permettre à une machine d’analyser, traiter et comprendre une ou plusieurs images.

Fini donc les paniers de linge sale en arrière-plan ou encore les jouets des enfants qui traînent sur le parquet. Sur son blog, eBay explique : “Vous n’avez qu’une seule chance de faire une première bonne impression, et les annonces ayant des images avec des fonds blanc ont plus de chances d’aboutir à un achat“.

Comment fonctionne “Image Clean-Up” ?

Une fois que le vendeur a pris son objet en photo et qu’il a téléchargé l’image sur l’application, eBay va supprimer automatiquement tout l’arrière-plan de celle-ci afin que seul l’objet mis en vente apparaisse. Les utilisateurs pourront également retoucher manuellement les zones de l’image qui laissent à désirer. En effet, l’outil peut parfois peiner à supprimer certains arrières-plan, surtout lorsque ces derniers sont trop confus ou que la luminosité de l’image n’est pas optimale. Ainsi, l’option manuelle vous permet de corriger le tir afin d’obtenir un cliché parfaitement “propre”.

eBay mise sur les nouvelles technologies pour développer ses services

Ce n’est pas la première fois qu’eBay utilise les nouvelles technologies pour développer ses services et améliorer l’expérience utilisateur sur sa plateforme. En 2019 par exemple, l’entreprise a développé une intelligence artificielle pour aider ses utilisateurs à trouver plus facilement des produits. La même année, la branche eBay Motors s’est aussi servie de l’IA pour simplifier la vente de véhicules. Une stratégie qui s’avère payante puisque depuis 2014, l’intelligence artificielle a permis à eBay d’augmenter ses ventes de 11%. Avec de tels résultats, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’eBay continue de miser sur les nouvelles technologies, et surtout sur des branches de l’intelligence artificielle, pour améliorer ses différents services. Le pari est plus que gagnant et la firme américaine l’a bien compris.