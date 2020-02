En tant que PME, la gestion RH peut être un fardeau avec la grande quantité de papiers à remplir, à stocker etc. Des tableaux Excel par-ci, un logiciel pour les salaires par-là, bref rien n’est centralisé au même endroit. Avec HR Partner, ce problème disparaît. En effet, cette plateforme complète dédiée aux Relations Humaines permet de gérer les données de vos employés et les différents processus comme les demandes de congés au même endroit !

Une plateforme tout-en-un pour vous faire gagner du temps !

Le tableau de bord de HR Partner offre une vue d’ensemble sur votre entreprise à savoir les demandes en attente, des rappels ou encore la possibilité d’accéder en un clic à toutes les informations sur vos employés. L’occasion de visualiser qui est en congés ou qui fête son anniversaire !

Dans l’onglet dédié aux employés, vous pouvez gérer les dossiers de ces derniers, avec leurs informations de contact ou les changements dans leur postes. Les sous-modules de chaque employé vous permettent de voir leur absence ou encore leur performance.

Chaque employé peut modifier son profil afin de tenir au courant les autres employés et les dirigeants de divers changements.

Le portail d’information permet de tenir informé les employés des changements dans l’entreprise comme des événements, des nouvelles embauches, etc. Le tableau d’affichage lui, permet aux employés de publier des petites annonces, des phrases inspirantes ou encore des encouragements d’équipe !

Les employés ont également accès à l’organigramme de l’entreprise afin de découvrir toute l’entreprise et comprendre qui fait quoi, ainsi qu’au calendrier des congés. Une bonne idée pour éviter d’envoyer des demandes ou des mails à des personnes qui ne sont pas là !

HR Partner se dote également d’un système de recrutement et de suivi des candidats.

Ce dernier vous donne la possibilité de créer des offres d’emploi que vous pouvez publier sur votre propre portail emploi ou bien sur Indeed et Glassdoor. Vous recevez ensuite toutes les candidatures, avez accès aux réponses des candidats, pouvez planifier des entretiens ou encore déplacer les cartes des candidats en fonction de leur avancée dans le processus de recrutement.

HR Partner à vie pour moins de 80 dollars

Mis en avant sur Appsumo, l’outil HR Partner est proposé avec des réductions conséquentes. Le plan Single est affiché à 79 dollars au lieu de 792 dollars. Il donne un accès Admin à 3 utilisateurs et permet de gérer 20 employés. L’offre Double à 158 dollars au lieu de 1925 permet d’avoir 4 utilisateurs Admin et gérer 40 employés. Enfin, la dernière offre, Multiple, donne un accès Admin à 5 utilisateurs et permet la gestion de 6à employés.

Une plateforme qui vous permet de rester organisé et de gagner du temps dans les processus de RH et qui convient parfaitement aux entreprises entre 20 et 500 employés !