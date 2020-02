Lorsque vous vendez un produit, vous savez que ce dernier est bon. Il est à présent temps d’aller conquérir le grand public, afin qu’il découvre tous les avantages de ce dernier. Pour booster les conversions et inciter les gens à acheter, je vous propose de découvrir Evidence. Une plateforme qui permet de booster vos conversions et l’engagement grâce à des campagnes de preuve sociale, qui intensifient le sentiment de FOMO (peur de rater quelque chose).

Evidence envoie des notifications en temps réel et personnalisées

Pour lancer vos campagnes, il faut dans un premier temps ajouter le pixel Evidence à votre site. La mise en place est très simple et Evidence propose un guide détaillé sur la procédure ! Une fois installé, il est temps de créer votre première campagne. Evidence permet de créer un nombre illimité de campagnes.

Différents types de campagnes sont proposées : Conversions afin de montrer les dernières personnes qui se sont inscrites ou ont acheté, Announcements pour montrer à vos visiteurs des annonces comme des avis récents ou une nouveauté de l’entreprise, Offers qui permet de montrer une promotion exceptionnelle ou encore Visitor Count qui montre en temps réel le nombre de visiteurs.

Ensuite, personnalisez votre notification : couleur, taille de la police, animation, ombre, image… Vous verrez directement les modifications réalisées afin d’obtenir un aperçu en temps réel de la notification qui apparaîtra sur votre site. Pour finir, il faudra définir des paramètres comme par exemple “montrer la notification s’il y a eu au moins XX visiteurs”.

Evidence peut être connecté avec un grand nombre d’outils et d’applications comme Zapier, WordPress, Leadpages, Shopify ou encore ClickFunnels.

Appsumo propose une remise de plus de 80% sur Evidence

Grâce à Appsumo profitez d’un accès à vie à Evidence et surtout de réductions importantes sur le prix d’achat.

Single à 49 dollars au lieu de 1 200 dollars, offre toutes les fonctionnalités citées précédemment, fonctionne jusqu’à 50 000 visites par mois et donne accès à l’outil à 3 comptes utilisateurs

Double proposé à 98 dollars au lieu de 1 800 dollars est valable jusqu’à 100 000 visites par mois, offre 5 comptes utilisateurs

Multiple à 147 dollars au lieu de 1 900 dollars fonctionne jusqu’à 150 000 visites par mois et permet la création de 10 comptes utilisateurs

Un outil pratique pour obtenir plus de clients, plus de rendez-vous, plus de ventes et qui renforce la confiance de vos visiteurs.