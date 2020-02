C’est officiel : au Canada Starbucks va démarrer un partenariat avec Beyond Meat, une société qui propose des produits goût viande à base de végétaux. Partout dans le pays, les clients de Starbucks pourront tester dès la semaine prochaine, de nouveaux sandwichs à base de fausse viande, confectionnés par Beyond Meat.

Starbucks ouvre la voie à une nouvelle tendance avec Beyond Meat

Starbucks veut montrer son engagement en faveur des alternatives à la viande “classique”. L’entreprise Starbucks a également déclaré qu’elle prévoyait de proposer davantage de menus végétariens au fil des mois. Consciente que les protéines animales sont celles qui ont le plus contribué à son empreinte carbone au cours de son existence, la société américaine veut inverser la tendance.

Les différentes études menées par Beyond Meat ou Impossible Foods ont démontré les impacts négatifs que pouvait avoir la consommation de la viande sur l’environnement. Elles sont surtout démontré, sans trop de neutralité, les bienfaits de leurs produits. De nombreux carnistes réduisent leur consommation ou décident tout simplement d’arrêter de manger des produits d’origine animale.

L’avenir de la viande est incertain. D’après le cabinet A.T Kearney : “les alternatives proposées à la viande d’origine animale ont le potentiel de surmonter la plupart des défis agricoles éthiques et écologiques, car aucun dommage animal et beaucoup moins de bétail, de terres et d’eau sont nécessaires”. Et si la viande de substitution d’origine végétale était la solution à privilégier pour limiter notre empreinte carbone ? Avec ce partenariat, Starbucks ouvre peut-être la voie à une nouvelle tendance.

La part des “viandes alternatives” va augmenter

Une récente étude du groupe NPD a constaté que 18% des américains tentent de réduire leur consommation de viande. En 2018, le marché “des substituts à la viande” a atteint 1,44 milliard de dollars. C’est un marché qui ne cesse de croître. On peut penser que les chiffres de 2019 montreront une augmentation. En effet, les prévisions sont claires : en 2040, les substituts à la viande d’origine végétale pourrait représenter 25% de la consommation totale de “viande”.

Beyond Meat a déjà annoncé des partenariats avec d’autres entreprises comme Subway, Del Taco, ou encore KFC. Il sera désormais de plus en plus facile de trouver de la viande d’origine végétale, même au restaurant. Impossible Foods, le concurrent direct de Beyond Meat, vient de s’associer à Disney. L’entreprise a l’ambition de faire de son burger vegan, le burger préféré des clients de Disneyland.