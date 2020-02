Aujourd’hui pour faire la différence sur Internet, il est essentiel de proposer du contenu. Simple post, article de blog, vidéo, podcast, les formats sont nombreux. Dans tous les cas, il est essentiel d’illustrer ces différents contenus avec des visuels impactants. Cependant, malgré les nombreuses bibliothèques d’images et de vidéos existantes, il est parfois difficile de trouver la bonne image ou une n’ayant pas été utilisée par la concurrence. Les recherches peuvent parfois être longues et le résultat final décevant.

L’IA de JumpStory vous suggère la meilleure photo par rapport à votre contenu

Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir JumpStory, une plateforme en ligne permettant d’accéder de manière illimitée à plus de 10 millions de photos, vecteurs et icônes. La particularité de JumpStory et surtout son avantage est l’utilisation de l’intelligence artificielle. Grâce à l’IA, vous n’avez plus besoin de rechercher les photos pendant de longues heures.

La fonctionnalité TextMatch permet de copier/coller le texte que vous venez d’écrire, analyse ce dernier et l’IA prédit l’image qui performera le mieux.

Il est également possible de donner un mot clé comme “nature” et faire une recherche parmi les images proposées. Par ailleurs, si vous ne trouvez pas l’image de vos rêves, il est possible de solliciter une personne de l’équipe JumpStory, qui en moins de 4 heures reviendra vers vous avec l’image appropriée.

Pour vous aider dans le choix des visuels, JumpStory propose également une fonctionnalité nommée “HighJumper”. Sur certaines photos, une icône orange/marron avec une personne faisant du saut à la perche est affichée. Quand elle apparaît, cela veut dire que l’IA prévoit que ces photos performeront le mieux. Si vous hésitez entre deux images, préférez celle avec l’icône HighJumper !

JumpStory dispose également d’une fonctionnalité permettant d’éditer les images afin que ces dernières soient au bon format ou encore supprimer l’arrière-plan.

JumpStory propose 5 types de visuels. On retrouve plus de 17 000 icônes, 67 000 illustrations, 10 millions de photos, 100 000 vecteurs et enfin plus de 78 000 vidéos. Une bibliothèque riche dont les contenus peuvent être utilisés de manière illimitée. Enfin, chaque jour plus de 10 000 nouveaux visuels sont ajoutés sur la plateforme.

AppSumo offre un accès illimité à vie à JumpStory pour 99 dollars

Comme souvent, AppSumo propose une offre limitée dans le temps, permettant d’accéder à un outil, en l’occurence JumpStory à vie. Il est ainsi possible d’économiser 67% sur le coût de JumpStory.

AppSumo propose un accès à vie pour 99 dollars, en un seul paiement au lieu de 300 dollars. Pour moins de 100 dollars, vous aurez accès à tout moment à plus de 10 millions de contenus, sans limite de téléchargement chaque mois. Une offre exclusive à saisir d’urgence pour un outil qui permet d’économiser de l’argent et surtout du temps !