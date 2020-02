Tout le monde souhaite avoir du trafic sur son site. L’étape suivante étant de convertir les visiteurs en prospects, un processus qui n’est pas toujours évident et qui demande du temps. Hey Oliver est un logiciel de marketing automation qui permet de transformer vos simples visiteurs en clients payants !

Grâce à Hey Oliver, vous avez la possibilité de suivre tous les visiteurs de votre site, les qualifier, comprendre comment ils interagissent avec votre site afin de leur envoyer des campagnes automatiques et personnalisées. Les campagnes sont ainsi diffusées aux meilleurs profils. L’outil booste vos conversions avec des campagnes automatisées et ciblées, adaptées aux actions, aux intérêts et aux comportements de vos visiteurs.

Ciblez les personnes les plus pertinentes avec Hey Oliver !

Au niveau du fonctionnement, les visiteurs interagissent avec Hey Olivier via Bubbly, un petit module qui apparaît dans le coin droit inférieur de votre site. Bubbly permet aux utilisateurs de poser des questions, consulter la FAQ, voir les dernières offres ou encore discuter en temps réel avec la marque.

Les campagnes sont diffusées via des notifications et des popups, quand le visiteur navigue sur votre site. Vous avez le contrôle complet de ce qui est affiché sur Bubbly et pouvez à tout moment personnaliser le chat ou la FAQ afin d’améliorer l’expérience client.

Le tableau de bord de l’outil Hey Oliver permet de suivre l’activité du site au quotidien, celle des visiteurs, voir les campagnes en cours ou encore le nombre de leads généré par jour.

L’onglet Live View permet de consulter les visiteurs présents sur votre site en temps réel. Chaque visiteur se voit créer un profil individuel où apparaît son score, les pages qu’ils consultent, les dates de visites, le nombre de pages vues…

Dans l’onglet dédié à l’Audience, vous avez la possibilité de segmenter vos visiteurs en fonction de critères bien précis, comme par exemple cibler uniquement les personnes ayant visité votre blog au moins 5 minutes, en France, le moins dernier et via mobile.

L’onglet Leads avec le lead scoring permet de classer les actions de vos visiteurs avec des points afin de voir qui sont les visiteurs les plus pertinents.

La création de campagnes est assez simple. Il suffit de définir un objectif comme par exemple : obtenir plus de leads qualifiés, augmenter les ventes, créer de l’engagement avec les clients… Ensuite, définissez votre audience, la période de diffusion de la campagne et créez le contenu associé à cette dernière. Vous avez la possibilité d’intégrer des images et des vidéos dans votre campagne.

Profitez d’une remise unique avec Appsumo sur Hey Oliver !

Grâce à Appsumo, il est possible de profiter d’un accès à vie à Hey Oliver pour moins de 50 dollars. Trois offres sont proposées :