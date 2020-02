En 2018, Facebook lançait le Creator Studio, un outil permettant aux créateurs et aux éditeurs de gérer les publications, les insights et les messages de toutes leurs pages sur la plateforme. Aujourd’hui, soit deux ans plus tard, cet outil est (enfin) décliné en version mobile à travers une application disponible sur iOS et Android.

L’application Creator Studio n’a (presque) rien à envier à la version desktop

C’est sur son blog que Facebook a annoncé l’arrivée de l’application Creator Studio. Celle-ci reprend la majorité des fonctionnalités de la version desktop ; les utilisateurs peuvent modifier les titres et les descriptions de leurs posts, supprimer ou re-planifier des planifications, suivre leurs statistiques, répondre aux messages et aux commentaires… Néanmoins, l’application Creator Studio ne permet pas encore de créer de nouvelles publications et elle n’intègre pas non plus la gestion de comptes Instagram. C’est d’autant plus dommage que depuis le mois d’août 2019, Facebook permet de planifier des posts Instagram depuis la version desktop du Creator Studio.

Aussi, avec cette nouvelle application, les créateurs ont la possibilité de basculer entre leurs différents comptes au cours d’une même session, sans avoir à se déconnecter et se reconnecter à partir d’un compte utilisateur différent. Une particularité très pratique pour les éditeurs qui doivent gérer plusieurs comptes. À noter également que l’application Creator Studio envoie des notifications instantanées lorsque l’une de vos pages connaît un événement important, ou qu’elle passe un cap significatif dans son nombre d’abonnés.

Facebook n’en est pas à son coup d’essai

Ce n’est pas la première fois que Facebook propose une application dédiée à sa communauté de créateurs. En 2017, la plateforme avait lancé une app similaire qui offrait, entre autres, la possibilité pour ses utilisateurs de consulter une boite de réception et des statistiques unifiées. Ne rencontrant pas le succès escompté, celle-ci a été fermée en début d’année 2019 et les créateurs avaient alors été invités à se rediriger vers l’application “Gestionnaire de Pages” ou sur la version desktop du Creator Studio. Avant cela, Facebook avait également proposé une application dédiée aux personnalités publiques et aux pages certifiées.

Avec cette nouvelle application, le réseau social montre une nouvelle fois son ambition de simplifier la tâche à ses créateurs, en leur permettant de gérer leurs pages où qu’ils se trouvent. Bien qu’elle soit bienvenue, nous regrettons néanmoins que l’application Creator Studio ne dispose pas encore de toutes les fonctionnalités nécessaires à une prise en main complète. Toutefois, il y a fort à parier que Facebook corrige rapidement le tir afin de ne pas connaître le même échec qu’avec ses applications précédentes.