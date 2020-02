Analyser des données est devenu une action de plus en plus courante en marketing et dans d’autres métiers. La lecture de tableaux sous Excel ou Google Sheets pique parfois les yeux et ne permet pas de comprendre les évolutions et les tendances dans vos données. Pour cela, je vous propose de découvrir un outil gratuit qui permet de créer des graphiques et d’explorer les données visuellement : Explore. Cet outil a été développé par l’équipe de Charts.com, une entreprise qui facilite la visualisation des données !

3 étapes suffisent pour transformer vos feuilles de calcul en graphiques !



En trois étapes, passez d’un CSV complexe à des graphiques visuels et à une compréhension complète de vos chiffres. Il suffit d’importer vos données depuis un CSV, Google Sheets ou bien Dropbox. Vous avez la possibilité de choisir les lignes que vous souhaitez importer et spécifier des en-têtes personnalisés pour vos données.Ensuite, vous pouvez explorer vos données et notamment définir deux colonnes à visualiser et créer des graphiques en fonction de vos besoins.

En quelques clics vous pouvez mettre en avant les données de votre choix sur l’axe X et l’axe Y. Il est possible de mettre en avant plusieurs colonnes sur un même axe. Un graphique est généré automatiquement, mais vous avez la possibilité de modifier l’apparence de ce dernier à tout moment.

Une autre vision sur vos données grâce à Explore

Vous pouvez également ajouter des filtres sur vos graphiques afin de n’obtenir les données que sur une certaine période de temps ou avec certaines valeurs. En un clic, il est possible de dupliquer un graphique afin de mettre en avant des valeurs différentes. Une fois vos graphiques créés, il suffit de les exporter, au format PDF ou bien de les enregistrer en ligne. De cette manière, vous n’avez pas besoin de partager des fichiers indigestes, mais simplement des graphiques clairs et précis.

Explore est un outil gratuit qui fonctionne directement sur le web. Aucun téléchargement n’est nécessaire et aucune donnée n’est stockée dans les serveurs de l’outil. Vos données sont donc en sécurité !