Alors que les AirPods Pro sont sortis il y a 5 mois seulement, Apple serait déjà sur le point de lancer un nouveau produit audio. Cette fois, il s’agirait d’un casque sans fil qui viendrait enrichir la gamme d’accessoires de la firme à la pomme.

C’est le YouTubeur Jon Prosser qui a dévoilé l’information sur son compte Twitter. Selon ses dires, de nombreux employés de Target, célèbre chaîne américaine de grande distribution, lui ont rapporté preuves à l’appui, que de mystérieux “Apple AirPods (X Generation)” affichés au prix de 399 dollars avaient été référencés dans le système informatique de divers magasins.

Selon les hypothèses les plus probables, il semblerait donc qu’Apple soit sur le point de sortir un casque audio sans fil. De fait, si le nom du produit laisse à penser qu’il s’agirait de nouveaux écouteurs qui viendraient enrichir la gamme AirPods, cela semble en réalité peu probable compte tenu du prix affiché. En effet, les AirPods Pro sont sortis il y a trop peu de temps pour que la firme puisse décemment penser à lancer de nouveaux modèles encore plus chers.

Aussi, les journalistes d’AppleInsider, qui ont des sources fiables chez Target, ont confirmé que les noms des produits sont rarement définitifs dans ce genre de listes. En revanche, ils confirment que les prix le sont bel et bien. L’hypothèse la plus logique est donc qu’Apple cherche à brouiller les pistes en nommant son nouveau produit “Apple AirPods (X Generation)“.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020