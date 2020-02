League of Legends est un jeu vidéo qui est connu pour être aussi difficile à jouer, que compliqué à regarder. Pourtant, ce titre connaît un succès international et il est l’un des plus visionnés en streaming. Alors, pour aider les spectateurs à mieux comprendre les parties diffusées sur sa plateforme, Twitch a créé une extension baptisée “Live Tracker”.

Une extension pour clarifier les parties de League of Legends

Lancée par Twitch et Riot Games, le studio à l’origine de League of Legends (LoL), l’extension Live Tracker offre aux spectateurs la possibilité d’avoir accès aux données d’une partie qui se joue en direct sur la plateforme de streaming. Elle se présente sous la forme d’un tableau de bord affiché en transparence qui vous permettra de consulter à tout moment les statistiques du streamer et l’historique de ses matchs afin de comprendre comment ce dernier a développé ses capacités et effectué ses achats d’items afin de mener son équipe jusqu’à la victoire. Vous pourrez également prendre connaissance du nombre d’assistances et de morts générées par le steamer, ainsi que celles effectuées par ses coéquipiers et l’équipe adverse.

Grâce à cette extension, Twitch et Riot Games espèrent que le jeu sera ainsi plus clair pour les spectateurs. En effet, League of Legends est réputé pour être un jeu extrêmement complexe. C’est pourquoi des parties de haut niveau sont quasiment impossibles à suivre pour les novices. En accédant à toutes ces statistiques, les spectateurs pourront désormais mieux comprendre les mécaniques de jeu effectuées par les streamers qu’ils regardent. Toutefois, il est à noter que cette extension ne sera affichée que si les streamers qui diffusent leurs parties l’ont préalablement installée.

Have you ever wanted to see the @LeagueOfLegends scoreboard while watching streams on Twitch? Starting February 20th you can. pic.twitter.com/5j1jCL42Uz — Riot Gene (@gchorba) February 17, 2020

LoL, licence star de l’eSport et du streaming

Actuellement, League of Legends est le jeu le plus populaire sur Twitch puisqu’il génère en moyenne plus de 30 millions d’heures de vues chaque semaine ; à titre de comparaison, Fortnite en génère “seulement” 16 millions. Évidemment, ce succès se traduit également par des revenus confortables pour Riot Games puisqu’en 2019, le jeu a rapporté 1,5 milliard de dollars au studio qui revendique aujourd’hui 100 millions de joueurs à travers le monde. La majorité d’entre eux se situe aux États-Unis et dans les pays asiatiques, notamment en Chine. Le pays a même dû développer un plan anti-dépendance à League of Legends pour protéger le grand nombre de ses habitants qui sont accros au jeu.

Il faut dire que là-bas, League of Legends est un véritable phénomène de société et ses joueurs professionnels sont aujourd’hui considérés comme de véritables stars. D’ailleurs, les meilleurs d’entre eux se réunissent chaque année pour participer aux Worlds League of Legends qui est la compétition eSport la plus connue et la plus attendue à travers le monde. Tous les ans, elle se déroule dans un pays différent et rempli des stades entiers avec des spectateurs venus des quatre coins du globe. Au total, les grands gagnants peuvent remporter jusqu’à 1 million de dollars de cash prize.

Avec un tel palmarès, rien d’étonnant à ce que Twitch veuille mettre toutes les chances de son côté pour développer de nouveaux moyens techniques qui pousseront encore davantage le succès du jeu sur sa plateforme.