ConvertKit est une solution d’email marketing et de marketing automation bien connue des marketeurs. L’entreprise vient de lancer une nouvelle fonctionnalité entièrement gratuite dédiée à la création de landing pages. L’objectif de cette dernière est d’avoir à disposition un outil gratuit, simple et rapide permettant de créer en quelques clics une page de lancement pour un nouveau produit, un service ou encore un podcast.

L’outil parfait pour lancer rapidement vos projets

Parmi les fonctionnalités actuellement disponibles sur ConvertKit on retrouve plus de 30 templates dédiés aux événements, aux podcasts ou encore à des produits. Il est également possible de personnaliser le domaine de la landing page. ConvertKit s’est associé avec la banque d’images Unsplash, donnant ainsi la possibilité aux utilisateurs d’accéder à des photos gratuites rapidement.Des pages de remerciement sont également disponibles dans les templates. Toutes les landing pages disponibles sont mobile-friendly et enfin, il est possible de collecter des informations supplémentaires sur les personnes grâce à des champs personnalisés, des tags ou encore encore des cases à cocher.

À l’avenir ConvertKit proposera d’autres fonctionnalités comme par exemple de nouveaux templates, une intégration directe avec Instagram pour facilement ajouter des photos, une intégration avec YouTube pour ajouter vos vidéos aux landing pages ou encore des options afin de personnaliser l’arrière-plan et les palettes de couleurs.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte ConvertKit pour utiliser la fonctionnalité ! Par ailleurs, si vous envoyez une invitation à un ami pour qu’il utilise l’ami et que ce dernier accepte, vous débloquez l’envoi de mail à 100 abonnés et ainsi de suite pour chaque personne qui rejoint l’outil via votre invitation.