Sur Gmail, Chrome ou encore Safari tout le monde a ses habitudes. ⌘+N par exemple pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur Mac dans Chrome, ⌘+Q pour quitter Google Chrome… la liste est longue. Bien souvent, nous ne connaissons pas tous les raccourcis et il existe certains hacks bien gardés qui sont très pratiques ! Si vous souhaitez booster votre productivité et bénéficier de conseils avisés, découvrez Productivity.so. Cet outil regroupe une bibliothèque de hacks et vous envoie une fois par semaine deux hacks directement dans votre boîte de réception.

2 hacks chaque semaine dans votre boîte mail

Parmi les hacks, on retrouve par exemple comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, la possibilité de switcher de compte Google en swipant sur l’avatar.

Productivity.co est donc une bibliothèque de conseils afin de booster votre productivité. Derrière ce projet, Dennis Müller et Lukas Klinser, deux amoureux de la productivité et qui ont décidé de partager leurs tips avec tout le monde.

D’autres hacks sont mis en avant par Productivity.co comme la possibilité de trouver une chanson sur Snapchat en “pressant et retenant” l’écran.

Un hack est également donné et permet de coller dans Google Docs du texte avec et sans formatage. Plus traditionnel et fonctionnant sur Chrome et Safari : ⌘+⇧, qui permet de revenir en haut de la page de navigation.

L’outil est collaboratif. Il est en effet possible d’envoyer vos hacks et les voir apparaître sur le site. Par exemple David Jacob a partagé un conseil pour ouvrir la dernière fenêtre fermée avec ⌘+⇧+T.

Une bibliothèque de hacks gratuits qui vous fera gagner du temps au quotidien !