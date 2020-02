Le chiffre est tombé : 103 milliards. C’est énorme ! Vous avez bien lu, au cours de l’année 2019, les vidéos des youtubeurs francophones ont passé la barre symbolique des 100 milliards de vues. On note une très forte augmentation par rapport à 2018.

La barre des 100 milliards de vues a été franchie

L’étude a été réalisée par le groupe français Webedia. Le travail de l’entreprise a consisté a analysé la présence des influenceurs francophones sur YouTube. En collaboration avec Tubular, une société américaine qui possède un outil permettant d’obtenir toutes les audiences de la plateforme vidéo de Google, Webedia nous livre un panorama complet sur le développement des youtubeurs. Le constat est sans appel : le nombre de vues ne cesse d’augmenter. On se souviendra de l’année 2019 comme une étape majeure pour les influenceurs.

Ce chiffre est d’autant plus impressionnant quand on se penche sur l’année 2018. En effet, entre 2018 et 2019, le nombre des vues des youtubeurs francophones a augmenté de 36%. Ce n’est pas tout, le nombre d’abonnements est lui aussi en forte hausse. L’étude fait état de 900 millions d’abonnés supplémentaires à des chaînes de “créateurs actifs”, contre 775 millions en 2018, soit une augmentation de 16,5%. Preuve que les youtubeurs ont toujours le vent poupe et continuent de fédérer et d’accroître leur communauté grâce, en grande partie, à une consommation accrue de la plateforme vidéo de Google.

L’humour et le gaming en tête chez les youtubeurs

On s’aperçoit également dans l’étude de Webedia que YouTube est la plateforme préférée des millennials. Ce sont eux qui s’engagent le plus. Quand on parle d’engagement sur les réseaux sociaux, il s’agit des likes, partages et commentaires émis pour manifester un intérêt à propos d’un contenu. Le rapport révèle que les 18-24 ans représentent 31,7% des utilisateurs de YouTube et que les 25-34 ans représentent 33,3% des amateurs de la plateforme.

Certains sujets passionnent plus que d’autres. On s’en rend vite compte en regardant le classement des youtubeurs les plus “populaires” en terme d’abonnés. Squeezie arrive en tête avec 14 millions d’abonnés, ensuite on retrouve deux pionniers des vidéos sur YouTube : Cyprien, avec 13?5 millions d’abonnés et Norman fait des vidéos avec 11,8 millions d’abonnés. C’est bien l’humour qui passionne le plus des utilisateurs de YouTube. Cette thématique comptabilise 14 milliards de vues, le gaming arrive juste derrière avec 13 milliards de vues.