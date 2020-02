Twitter continue d’améliorer son réseau social en y ajoutant une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit d’un bouton baptisé “Poursuivre la discussion” qui vous permettra de créer ou reprendre plus facilement des threads.

Twitter ajoute le bouton “Poursuivre la discussion”

Lancé en 2017, un thread Twitter est une série de tweets, émis par un même auteur, qui se succèdent pour former un contenu plus long. Extrêmement populaire sur le réseau social, ce format ne bénéficiait jusqu’à présent d’aucune fonctionnalité permettant de simplifier sa création ou sa reprise. Heureusement, Twitter a annoncé s’y être enfin intéressé de plus près et lance dès aujourd’hui le bouton “poursuivre la discussion” qui vous permet d’écrire un thread beaucoup plus facilement.

Désormais, lorsque vous écrirez un nouveau tweet, vous verrez s’afficher en haut de la fenêtre la mention “Ajouter votre tweet au précédent”. En cliquant dessus et en glissant votre écran vers le bas, vous pourrez alors accéder directement à votre dernier tweet. En le sélectionnant, vous pourrez continuer votre thread en liant votre nouveau tweet au dernier que vous avez publié. Vous aurez également possibilité d’accéder à l’historique de vos tweets pour effectuer la même action sur des tweets plus anciens.

À noter que cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur les applications iOS et Android de Twitter. La version web, pour l’instant, ne bénéficie d’aucune option similaire et le réseau social n’a pas précisé si elle y aura droit un jour.

À présent, vous pouvez publier et ajouter un Tweet à l'un de vos anciens Tweets, encore plus rapidement ! pic.twitter.com/1Z9xONY2Oq — Twitter France (@TwitterFrance) February 20, 2020

L’oiseau bleu a de nouveau le vent en poupe

Après plusieurs années difficiles, Twitter a enfin retrouvé sa gloire d’antan. Il faut dire que le réseau social n’a pas ménagé ses efforts et a continué d’améliorer ses fonctionnalités afin de s’attirer à nouveau les faveurs de ses utilisateurs. Il a, par exemple, ajouté la possibilité de réagir aux messages privés par des emojis et a mis en place un système pour que les réponses soient plus faciles à identifier sous iOS.

Aussi, le réseau social a mis en place de nouveaux moyens techniques pour que les photographies téléchargées sur la plateforme soient de meilleure qualité et a enfin offert la possibilité à ses utilisateurs de programmer leurs tweets depuis la version web de la plateforme. Autant de nouveautés qui, mises bout à bout, contribuent à faire progresser Twitter dans le bon sens grâce à une expérience utilisateur de plus en plus améliorée.