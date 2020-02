Comment les nouvelles technologies pourraient-elles permettre aux pilotes d’améliorer leurs performances sur les pistes ? C’est la question que s’est posée Honda. Le constructeur automobile japonais a développé une application baptisée LogR qui aide les conducteurs de la Civic Type R à devenir de meilleurs pilotes.

LogR : l’app qui analyse la conduite des pilotes

Cette application a été développée en exclusivité pour un seul véhicule : la Civic Type R de 2020. LogR, c’est le nom de cette application, permet aux pilotes d’analyser des dizaines d’informations sur leur conduite, dans l’objectif d’améliorer leurs performances une fois sur les pistes de compétition. L’application génère un score de “fluidité du conducteur”. Les différentes informations collectées, comme les temps au tour, l’accélération, le freinage, la direction, permettent de générer ce fameux score.

Concrètement, suite à un exercice réel, les pilotes peuvent avoir accès à toutes ces informations depuis leurs smartphone et analyser avec précision leur comportement au volant. Honda espère que cette application permette aux pilotes de prendre conscience de leurs faiblesses. Le pilote peut également retrouver le détail du parcours réalisé grâce à un GPS intégré dans l’application. Il suffit de brancher son smartphone sur l’écran interactif du véhicule pour récupérer les données.

L’application sera disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android et devrait être lancée au printemps prochain. Dans un premier temps, il faut bien l’avouer, il y aura très peu d’utilisateurs de LogR car l’application ne sera disponible que pour un seul vehicle : la Civic Type R. De plus, l’application n’est pour le moment adaptée qu’aux pilotes de course.

Bientôt des applications pour assister les conducteurs ?

Néanmoins, nous pourrions imaginer qu’une telle application soit un jour développée pour le commun des mortels. Imaginez que vous puissiez analyser avec précision votre conduite et en améliorer les points négatifs ? De quoi faire améliorer la sécurité sur nos routes. Le développement de LogR laisse probablement entrevoir un avenir où tous les automobilistes pourront garder un œil sur leur style de conduite, qu’ils soient ou non sur une piste de course.

Dans un autre registre, Volvo présentait récemment une application dédiée aux conducteurs. Car Accident Advisor : une app qui s’occupe de tout en cas d’accident. Pour assister le conducteur, cette application est destinée à guider les utilisateurs dans les démarches à suivre en cas de collision. Une fois les données rentrées dans l’application, le tout est compilé dans un dossier qui part directement à votre assureur. Preuve que les applications pour assister les conducteurs sont déjà là.