En novembre 2019, Smart Compose, déjà présent sur Gmail, débarquait sur Google Docs. Depuis le 19 février, il est en accessibilité générale, à condition d’utiliser le mode payant. Capable de prédire ce que vous allez écrire, cette fonctionnalité s’avère être un outil de rédaction, fort utile, et efficace. De quoi réjouir beaucoup de monde…

Adieu aux répétitions et aux erreurs sur Google Docs!

Comme pour le service de messagerie Gmail, Smart Compose vous aidera dans la rédaction de vos textes sur Google Docs. Dotée d’un système d’intelligence artificielle, la fonctionnalité est censée prédire ce que vous allez écrire, et vous accompagner dans la rédaction.

Autrement dit, en plus de deviner les prochains mots que vous allez écrire et de les proposer de manière automatique en gris sur la droite, Smart Compose peut également vous permettre d’éviter les répétitions, en suggérant des synonymes, rapporte The Verge.

En outre, la fonctionnalité permet également de corriger la majeure partie des erreurs de syntaxe et d’orthographe. L’objectif bien sûr est d’atteindre un service aussi efficace que l’application Microsoft Word.

Un déploiement dans plusieurs langues dans les prochaines semaines

Pour l’instant uniquement disponible en anglais, il devrait être largement déployé sous d’autres langages dans les prochaines semaines peut-on lire sur 9To5Google. La fonction sera activée par défaut, et il sera bien sûr possible de la désactiver à tout moment dans Outils>Préférences, puis en décochant « Afficher les suggestions de composition intelligente ». Soyons honnêtes, il est fort probable qu’on s’habitue très vite à cette fonctionnalité franchement pratique, et permettant, il est vrai, de gagner du temps !