Spotify vient d’offrir une refonte majeure à ses pages dédiées aux podcasts. Plus clair et informatif, ce nouveau design de l’application s’inspire fortement de celui proposé par Apple, le principal concurrent de la plateforme de streaming musical suédoise.

Un design plus clair pour attirer une nouvelle audience

Avec cette nouvelle interface, Spotify a pour objectif principal de rendre ses podcasts plus attractifs. Mission réussie. Les pages qui leur sont dédiées sont désormais plus claires, informatives et facilitent la découverte de nouveaux contenus. Plusieurs éléments ont été retravaillés afin d’être mieux mis en avant, à l’instar par exemple des descriptifs qui sont désormais remontés en haut des pages, juste en-dessous du bouton “suivre”. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de scroller sur votre écran pour prendre connaissance du contenu d’une émission audio.

Spotify a également ajouté des étiquettes thématiques à ses émissions audio sur lesquelles vous pourrez cliquer afin de trouver plus facilement des podcasts similaires. Ces thématiques ont d’ailleurs été étendues, afin de proposer une classification plus précise des podcasts hébergés sur la plateforme. Parmi les nouvelles étiquettes citées par la plateforme, on retrouve : “True Crime”, “Voyages”, “Relations” ou encore “Histoires personnelles”. Enfin, cette nouvelle interface met également les bandes-annonces de chaque émission davantage en avant puisqu’elles sont désormais placées en haut de la liste des épisodes. Autant de nouveautés qui vous rappelleront sans aucun doute l’interface d’Apple Podcasts. En effet, il semble que Spotify se soit fortement inspiré de son principal concurrent pour mettre en avant ses émissions audio.

Vous l’aurez compris, avec cette nouvelle mise à jour, Spotify cherche à rendre ses podcasts plus facilement accessibles afin de séduire une nouvelle audience. En effet, seuls 16% des utilisateurs de la plateforme écoutent ce format audio. Alors, pour conquérir le coeur et les oreilles des 84% d’utilisateurs restants, Spotify mise sur la clarté et la facilité de découverte.

Le podcast, nouveau format star de Spotify

Spotify ne s’en cache plus : le podcast est son nouveau format star et a enregistré une hausse de 200% d’écoutes l’année dernière. L’entreprise, bien consciente de la carte qu’elle a à jouer, met toutes les chances de son côté pour continuer de progresser sur ce terrain. C’est d’ailleurs à cet effet qu’elle est actuellement en train de racheter le groupe média The Ringer qui dispose de plus d’une trentaine d’émissions podcasts originales et qu’elle a lancé “Your Daily Podcast”, une liste de recommandations de podcasts, en novembre 2019.

Puisqu’il n’y a pas de temps à perdre, Spotify a également décidé d’utiliser vos données pour choisir les publicités qui seront diffusées durant l’écoute de vos podcasts afin de les cibler au maximum. Une stratégie qui risque fortement de s’avérer payante puisqu’en France, les annonceurs ont augmenté leurs dépenses de 31% en 2019 dans la publicité audio. À n’en pas douter, le podcast est la nouvelle poule aux oeufs d’or de Spotify.