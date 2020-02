Pour organiser des projets ou des idées, il y a plusieurs écoles. Faire des to-do sur un post it, utiliser des outils dédiés à la productivité, faire un Excel… Des solutions qui ne sont pas toujours visuelles et qui ne permettent pas de se projeter. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose de découvrir un projet récemment mis en lumière sur Product Hunt : Milanote.

Cet outil permet d’organiser vos idées sous forme de tableaux visuels. Le média The Next Web a qualifié Milanote comme le “Evernote des créatifs”. L’idée étant de travailler sur un grand paperboard, mais depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Grâce à sa simplicité d’utilisation, Milanote permet de créer des notes et to-do lists facilement. Il est possible d’ajouter des images ainsi que des fichiers PDF, Word ou encore Excel dans l’outil. Fonctionnalité très pratique, Milanote permet de sauvegarder des choses qui vous inspire comme des textes, des images ou des liens depuis n’importe quel site en un seul clic.

Enfin, pour une productivité maximale, Milanote est également disponible sur mobile, pour ne jamais arrêter votre créativité et être toujours organisé !

Un mode sombre est disponible, ainsi que divers modèles de tableaux ou de fonds de couleur pour les tableaux.

L’outil fonctionne sur la base du drag&drop ce qui permet de modifier et d’organiser vos projets, comme vous le souhaitez. En fonction de vos besoins, il est possible de créer des espaces privés ou bien publics à partager avec vos collègues et sur lesquels vous pouvez travailler en temps réel et de manière collaborative.

Au niveau des prix, une formule gratuite est disponible permettant de créer 100 notes et télécharger 10 fichiers.

Pour des besoins plus conséquents, la formule Professionnelle à 9,99 dollars permet de télécharger un nombre de fichiers illimité et de créer des notes en illimité.