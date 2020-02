Elles sont rares ces personnes méconnues du grand public dont le nom accède à une gloire soudaine à leur mort. Pour Larry Tesler, chercheur en informatique, c’est plus que mérité, il n’est rien de moins que l’inventeur du couper, copier-coller. Il est décédé le 17 février à 74 ans.

Larry Tesler est sorti diplômé en informatique de la célèbre université de Stanford dans la Silicon Valley, en Californie. Son invention louée par tous aujourd’hui n’est pas venue de nulle part. L’informaticien s’est spécialisé durant ses études dans l’interaction entre humain et machine.

C’est en travaillant pour le vendeur d’imprimantes Xerox comme chercheur qu’il créer le fameux copier-coller, excédé par les manipulations à mettre pour exécuter cette tâche qui nous semble si basique désormais. L’entreprise d’imprimante sera l’une des premières à signaler le décès de Larry Tesler sur Twitter, demandant à tous de l’honorer.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020