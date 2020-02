Le podcast est un format qui existe depuis une dizaine d’années. Son explosion a eu lieu récemment et les créateurs de podcasts sont de plus en plus nombreux. Certaines marques ont également décidé de lancer leurs propres podcasts et ainsi renforcer leur stratégie de contenu. Pour aider les marketeurs à gérer et suivre les épisodes de podcasts, je vous propose de découvrir Casted. Casted est la première et seule plateforme de marketing pour les podcasts de marque, qui permet de gérer, d’activer et de mesurer leurs émissions afin de maximiser la valeur de chaque épisode et comprendre l’impact sur la marque.

De l’hébergement, à la programmation en passant par l’analyse des statistiques, Casted peut vous accompagner. L’idée étant de pouvoir gérer votre podcast à partir d’un seul et même endroit. L’hébergement peut se faire sur votre propre domaine, la transcription des épisodes peut se faire automatiquement à chaque téléchargement d’un épisode. Il est également possible de planifier la sortie de nouveaux épisodes tout comme la promotion de ces derniers.

Au niveau de l’analyse, il y a des métriques plus importantes que le nombre d’écoutes, comme par exemple celles liés à l’engagement que Casted permet d’obtenir.

Il est également possible de créer des pages de marques entièrement personnalisables, des clips audios ou encore de partager vos contenus sur les réseaux sociaux.

L’entreprise a d’ailleurs levé début février, plus de 2 millions de dollars.