En 2019, le marché des enceintes connectées a atteint un nouveau record : il représente désormais 146,9 millions d’euros. Entre 2018 et 2019, les observateurs de Strategy Analytics ont constaté une hausse de 70%.

2019 : une année record pour les enceintes connectées

Le rapport donne de la visibilité sur l’état du marché dans les détails. On s’aperçoit que si Amazon reste largement en tête, sa part du marché mondial est désormais en déclin, les vendeurs chinois gagnent de plus en plus de terrain. Pourtant c’est bien Echo, l’enceinte connectée d’Amazon, qui culmine en haut du podium avec une part de 26,2% en 2019. Notons qu’en 2018, la part de marché de l’enceinte connectée d’Amazon était de 33,7%. Google reste à la deuxième place mais recule également pour passer de 25,9% en 2018 à 20,3% en 2019.

Sin on regarde ce qu’il se passe en Amérique du Nord et en Europe, Amazon et Google restent largement devant : les deux géants américains ont réalisé plus des trois quarts de toutes les ventes des enceintes connectées. De son côté, Apple reste en sixième position avec seulement 4,7% des ventes. En revanche, en Chine le marché se transforme. Baidu, Alibaba et Xiaomi ont tous augmenté leur part de marché respectives en 2019.

Au quatrième trimestre 2019, les ventes se sont élevées à 55,7 millions d’unités, le plus haut niveau jamais atteint à ce jour en un seul trimestre. La période de Noël a évidemment aidé aux États-Unis et en Europe. D’après David Watkins, directeur de Strategy Analytics :

“L’appétit des consommateurs pour les enceintes connectées n’a pas diminué au cours de la période très importante du quatrième trimestre. De nouveaux appareils lancés avec des fonctionnalités et des performances audio améliorées ont permis d’enregistrer des livraisons trimestrielles record. Les consommateurs du monde entier ont une fois de plus été séduits par les offres promotionnelles des grandes marques telles que Google, Amazon, Baidu et Alibaba. Google est le champion en la matière. L’entreprise américaine a proposé de nombreux partenariats avec des marques comme YouTube ou Spotify”.

Les achats réalisés à travers les enceintes intelligentes reculent

Les analystes estiment que 2020 pourrait être une nouvelle année record, malgré l’épidémie de Coronavirus que nous traversons actuellement. Parallèlement, une récente enquête d’eMarketer publiée le 4 février 2020, laisse penser que les ventes réalisées à travers les enceintes intelligentes sont en baisse. Le fait qu’il n’y ait pas d’écran pourrait être un frein pour les consommateurs d’après l’étude.

Heureusement, les enceintes connectées ne servent pas seulement à réaliser des achats. En effet, outre les commandes digitales, les enceintes pourraient également compter sur d’autres fonctionnalités pour garantir leur utilité et leur côté pratique. En 2019, des chercheurs inventaient une intelligence artificielle capable de s’intégrer aux enceintes connectées, et de prévenir les crises cardiaques.