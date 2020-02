Pour rappel, l’acronyme RCS signifie “Rich Communication Services“. Microsoft décide d’accélérer le développement de ce type de “message amélioré” en proposant une application baptisée “Votre Téléphone”. Concrètement, dans quelques semaines, les utilisateurs du Samsung Galaxy S20, qui doit débarquer en rayons à la fin du mois de février, pourront transmettre des messages RCS aux PC équipés de Windows 10.

Un partenariat inédit entre Samsung et Microsoft va accélérer le développement du protocole RCS. Samsung pré-installe depuis quelques temps une suite d’applications Microsoft sur ses smartphones. L’application Gallery est désormais parfaitement intégrée avec OneDrive. C’est l’un des responsables du projet Votre Téléphone de Microsoft qui a annoncé l’arrivée du RCS sur l’application PC de Windows 10, sur Twitter :

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!

— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020