Vous avez un site, une présence sur les réseaux sociaux, des clients, mais peu d’abonnés à votre newsletter ? Pour remédier à cela, Boost est un outil assez pratique. Ce dernier permet de collecter des adresses mails via des intégrations à diverses API de réseaux sociaux.



Récoltez des adresses mail en un seul clic !

Pour vous donner un exemple concret, imaginez vouloir faire la promotion de votre dernier ebook. Pour le recevoir, les utilisateurs doivent s’inscrire à votre newsletter. En utilisant Boost, ils n’ont pas besoin de remplir de formulaires. En effet, il suffit pour vous de créer un lien dans Boost redirigeant sur votre ebook. Ensuite, sur vos réseaux sociaux à savoir Facebook, Google, Twitter ou encore LinkedIn, partagez ce lien à travers un post.

Lorsque les internautes cliqueront, sur le lien ils tomberont directement sur votre ebook. De votre côté, vous pourrez voir qui a cliqué sur le lien, via quel réseau social et obtenir leur nom, prénom et surtout leur adresse mail. Un moyen facile pour vous d’obtenir de nouvelles adresses, mais également pratique pour les internautes qui n’ont quasiment rien à faire !

Boost permet d’ajouter un code de tracking ou un pixel dans vos liens, afin de réaliser des campagnes de retargeting par la suite.

Pour utiliser Boost, il suffit de connecter votre outil d’email marketing via les réglages de l’outil. Par la suite, vous pourrez choisir où les nouvelles adresses mails récoltées seront stockées. Parmi les outils supportés on retrouve : SendLane, Mailchimp, Platformly, Active Campaign ou encore Zapier

Aucune connaissance en code n’est nécessaire pour utiliser Boost. Il est également possible de suivre chaque campagne afin de voir lesquelles performent le mieux, via quels réseaux etc. Avec Boost, plus de problèmes de casse dans les adresses mails ou la peur d’avoir récolté de fausses adresses. Enfin, Boost propose aussi un outil pour créer des landing pages grâce à la technique du drag & drop.

Un accès à vie à Boost via Appsumo

Au niveau de la tarification, il est possible en passant par Appsumo de profiter d’un accès à vie à Boost pour 49 dollars seulement au lieu de 1190 avec le plan Single. Ce dernier permet d’avoir 5 000 nouveaux leads chaque mois, 4 membres d’équipe sur l’outil, 10 noms de domaines brandés ou encore 60 applications pour les réseaux sociaux.

Avec Double à 98 dollars au lieu de 2490, il est possible de collecter 20 000 nouveaux leads par mois, avoir 30 nom de domaines, connecter 180 applications, avoir 10 utilisateurs, ainsi que 10 sous compte. La dernière offre à 147 dollars au lieu de 3320 permet la collecte de 40 000 nouveaux leads par mois.