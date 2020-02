Google Station est un service de WiFi public lancé par Google, en 2016. Présent en Inde, en Indonésie, mais aussi au Mexique, en Thaïlande, au Nigéria, aux Philippines, au Brésil, au Vietnam, ou encore en Afrique du Sud, un terme va être mis à ce programme d’ici la fin de l’année 2020. Tandis que certains services, de certaines zones seront repris, d’autres cesseront complètement d’émettre.

Google Station n’est pas un service durable

En 2018, plus de 8 millions de personnes utilisaient le service WiFi de Google dans les gares, en Inde. Effet pervert, à son lancement, nous apprenions que les bornes étaient surtout utilisée pour consulter des contenus pornographiques. Jusqu’en novembre 2019, le service était déployé dans de nouvelles villes, parfois de nouveaux pays, comme c’était le cas pour la ville de Cape Town. C’était en effet la première fois que le service était déployé en Afrique du Sud, dans plus de 125 lieux de la ville. Seulement 3 mois après avoir déployé ses services dans la capitale d’Afrique du Sud, Google revient déjà sur ses pas et commence à stopper, petit à petit son service de WiFi.

D’ici la fin de l’année, Google Station devrait totalement être à l’arrêt. L’activité n’est pas rentable et le géant américain éprouve quelques difficultés à lui trouver un business model convenable. Cela est notamment dû à la baisse des prix des forfaits mobiles sur les différents marchés, les rendant donc plus accessibles.

Certains partenaires de Google vont continuer de proposer du WiFi public gratuitement

Même sans le soutien de Google, certains de ses partenaires l’ayant accompagné dans le déploiement du WiFi dans de nombreuses gares vont faire perdurer le projet. C’est notamment le cas de RailTel qui va continuer d’offrir un WiFi public et gratuit dans 400 gares. Un porte-parole de l’entreprise a indiqué à TechCrunch “Nous apprécions sincèrement le soutien que nous avons reçu de Google dans ce voyage”. En Inde, au moins, le service perdurera, en partie grâce à l’État puisque RailTel est un fournisseur d’infrastructure de télécommunications qui lui appartient et qui fournit la ligne internet gratuitement.

Google n’est pas le seul acteur a avoir entrepris de fournir des accès à internet, Facebook a, de son côté, fondé le projet Internet.org en 2013. Il est lui aussi présent en Inde avec Express WiFi, mais le modèle semble plus stable puisque l’accès à internet s’avère être payant cette fois.